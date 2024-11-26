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Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı kalkıyor mu?

Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı kalkıyor mu?

13:0626/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, açığa satış işlem yasağını yakında kaldıracaklarını bildirdi. Gönül, "Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim, ondan sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı. Peki açığa satış işlem yasağını yıl sonuna kadar kalkar mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, açığa satış işlem yasağının kaldırılmasına ilişkin, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim ondan sonra açıklayacağız." dedi.

Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı ne zaman kalkacak?

Gönül, Turizm Yatırım Forumu'nda, gazetecilerin, açığa satış işlem yasağının kaldırılması ile ilgili sorularını yanıtladı. Yasağın kaldırılmasına ilişkin Gönül, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim, ondan sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Gönül, "2025'e kalır mı?" sorusu üzerine de "İnşallah kalmaz. Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız." dedi.

Açığa satış işlemi nedir?

Açığa satış işlemi, Hisse Senedi üzerinde uygulanan ve sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eden bir işlem türüdür. Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılır.


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#Borsa

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