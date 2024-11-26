Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, açığa satış işlem yasağının kaldırılmasına ilişkin, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim ondan sonra açıklayacağız." dedi.

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Gönül, Turizm Yatırım Forumu'nda, gazetecilerin, açığa satış işlem yasağının kaldırılması ile ilgili sorularını yanıtladı. Yasağın kaldırılmasına ilişkin Gönül, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim, ondan sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Gönül, "2025'e kalır mı?" sorusu üzerine de "İnşallah kalmaz. Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız." dedi.

Açığa satış işlemi nedir?

Açığa satış işlemi, Hisse Senedi üzerinde uygulanan ve sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eden bir işlem türüdür. Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılır.



