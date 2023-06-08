Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off grup finalinin ilk maçında İskenderunspor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti ve avantajı ele geçirdi.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta normal sezonu ikinci sırada bitirerek play-off grup finali oynamaya hak kazandı. Sarı-lacivertliler grup finalinde play-off elemelerinden gelen İskenderunspor ile eşleşti. İki ekip arasında dün oynanan ilk maçta Bucaspor 1928, rakibini deplasmanda 3-1 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. İzmir temsilcisi, sahasında oynanacak maçı 1 farklı skorla kaybetse dahi Spor Toto 1. Lig’e yükselmek için final maçı oynayacak.