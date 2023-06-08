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Bucaspor 1928 adım adım Spor Toto 1. Lig’e

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta normal sezonu ikinci sırada bitirerek play-off grup finali oynamaya hak kazandı. Sarı-lacivertliler grup finalinde play-off elemelerinden gelen İskenderunspor ile eşleşti. İki ekip arasında dün oynanan ilk maçta Bucaspor 1928, rakibini deplasmanda 3-1 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. İzmir temsilcisi, sahasında oynanacak maçı 1 farklı skorla kaybetse dahi Spor Toto 1. Lig’e yükselmek için final maçı oynayacak. Bucaspor - İskenderunspor maçını izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:35 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bucaspor 1928 adım adım Spor Toto 1. Lig’e

Bucaspor 1928 adım adım Spor Toto 1. Lig’e

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off grup finalinin ilk maçında İskenderunspor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti ve avantajı ele geçirdi.

BUCASPOR - İSKENDERUNSPOR MAÇI İZLE


BUCASPOR 1928 AVANTAJI KAPTI

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta normal sezonu ikinci sırada bitirerek play-off grup finali oynamaya hak kazandı. Sarı-lacivertliler grup finalinde play-off elemelerinden gelen İskenderunspor ile eşleşti. İki ekip arasında dün oynanan ilk maçta Bucaspor 1928, rakibini deplasmanda 3-1 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. İzmir temsilcisi, sahasında oynanacak maçı 1 farklı skorla kaybetse dahi Spor Toto 1. Lig’e yükselmek için final maçı oynayacak.

Öte yandan Bucaspor 1928’in grup finalinde İskenderunspor’u elemesi durumunda, 24Erzincanspor - Şanlıurfaspor eşleşmesinden turu geçecek takımla 1. Lig’e yükselmek için tarafsız sahada karşılaşacak. İki takım arasında oynanan ilk maçta Şanlıurfaspor, 24 Erzincanspor’u deplasmanda 3-2 mağlup etti.




#Bucaspor
#İskenderunspor
#TFF 2. Lig
#Spor Toto 1. Lig
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