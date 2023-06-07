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2023 Buğday fiyatları belli oldu! Buğday ve arpa fiyatı ne kadar?

2023 Buğday alım fiyatları üreticiler tarafından sorgulanıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ton başına buğday ve arpa fiyatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile belli oldu. Türkiye'nin önemli hububat üretimlerinden olan arpa buğday alım fiyatlarının açıklanması için üreticilerin beklentileri artmıştı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir." dedi. TMO tarafından her sene sert buğday ve kaliteli buğdayın fiyatları türüne göre değişiklik gösteriyor. Peki, arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

18:28 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Buğday ve arpa fiyatları

Buğday ve arpa fiyatları

Buğday ve arpada 2023 yılı için belirlenen alım fiyatları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklanması ile belli oldu. Milyonlarca üreticinin beklediği Topram Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday ve arpa taban fiyatı belli oldu. Peki TMO 1 ton buğday alım fiyatı ne kadar oldu? 2023 buğday, arpa taban fiyatları haberimizde...

BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada;

"Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 buğday ve arpa alım fiyarlarını belirledik.

TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir." ifadelerini kullandı.


BUĞDAY FİYATLARI İÇİN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

28 Mayıs seçimlerinden önce Eski Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, şu değerlendirmelerde bulunmuştu;

"Gerek Toprak Mahsulleri Ofisimizin gerekse özel sektöre ait lisanslı depolarımızın tamamı üreticilerimiz isterse ürünlerini hasat edip ürünlerini bu depolarda muhafaza edebilirler. Biz fiyat açıkladığımızda kendi tercihlerini hayata geçirebilirler. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi olarak fiyatları açıkladığımızda üretici kendi kararını verecek, depolardaki ürünlerini satmış olacak. Geçtiğimiz yılı örnek alacak olursak, 2022 yılı fiyatımızı 5 Haziran'da açıkladık. Bu yıl da piyasa şartlarını ve mevsimsel şartlarını da dikkate alarak inşallah gerektiğinde, gerekli zamanı, gereken fiyatı açıklıyor olacağız. 2022 yılında, bir önceki yıl 2250 lira olan buğdayı, 7 bin 450 liraya almıştık. 7 bin 450 liranın bin liralık kısmı Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim edilen ürünler içindi. Piyasada da 6 bin 450 lirada buğday işlem görmüştü. Bu yıl da oturup bu hesaplamaları yapacağız. Bizler için üreticinin üretim maliyetleri ve refah seviyesi bu anlamda önemli olacak. Piyasa şartlarını da dikkate alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

2022 YILINDA BUĞDAY FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TMO alım fiyatları;

Sert Ekmeklik Buğday için 6.050 TL/Ton,

Arpa için ise 5.500 TL/Ton, olarak 05/06/2022 tarihinde açıklanmıştı.



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2023 Buğday fiyatları belli oldu! Buğday ve arpa fiyatı ne kadar?