Buğday ve arpada 2023 yılı için belirlenen alım fiyatları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklanması ile belli oldu. Milyonlarca üreticinin beklediği Topram Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday ve arpa taban fiyatı belli oldu. Peki TMO 1 ton buğday alım fiyatı ne kadar oldu? 2023 buğday, arpa taban fiyatları haberimizde...

"Gerek Toprak Mahsulleri Ofisimizin gerekse özel sektöre ait lisanslı depolarımızın tamamı üreticilerimiz isterse ürünlerini hasat edip ürünlerini bu depolarda muhafaza edebilirler. Biz fiyat açıkladığımızda kendi tercihlerini hayata geçirebilirler. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi olarak fiyatları açıkladığımızda üretici kendi kararını verecek, depolardaki ürünlerini satmış olacak. Geçtiğimiz yılı örnek alacak olursak, 2022 yılı fiyatımızı 5 Haziran'da açıkladık. Bu yıl da piyasa şartlarını ve mevsimsel şartlarını da dikkate alarak inşallah gerektiğinde, gerekli zamanı, gereken fiyatı açıklıyor olacağız. 2022 yılında, bir önceki yıl 2250 lira olan buğdayı, 7 bin 450 liraya almıştık. 7 bin 450 liranın bin liralık kısmı Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim edilen ürünler içindi. Piyasada da 6 bin 450 lirada buğday işlem görmüştü. Bu yıl da oturup bu hesaplamaları yapacağız. Bizler için üreticinin üretim maliyetleri ve refah seviyesi bu anlamda önemli olacak. Piyasa şartlarını da dikkate alacağız." ifadelerini kullanmıştı.