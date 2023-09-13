CİMER başvurusu ve CİMER şikayet randevusu almak E-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. Cumhurbaşkanına vatandaşların iletmek istedikleri şikayetler, CİMER aracılığıyla birlikte iletilebiliyor. Peki, CİMER başvurusu nasıl yapılır? CİMER şikayet başvurusu nasıl olur? CİMER şikayet dilekçe örneği nasıldır? Detaylar ve CİMER başvuru linki haberimizde...

CİMER NEDİR?

(Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), yurttaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini doğrudan cumhurbaşkanlığına iletilmesi amacıyla kurulan bir web servisidir. CİMER sayesinde vatandaşlar şikayet, istek, talep, öneri vb. ilgili bildirimlerini Cumhurbaşkanlığına bağlanan İletişim Merkezine iletebiliyor. CİMER,

hükümetin çalışmaları ve kamu idaresinin eylem ve işlemleri hakkında vatandaşların görüş ve önerilerini alarak oluşturulacak politikalara da kaynaklık ediyor.





CİMER'E ŞİKAYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için üç farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir.

Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı sayesine resmi İnternet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan ad, soyad ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Ardından da tüm şikayetlerinizi ilgili alandan dile getirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır.

Bunun haricinde geçmiş yıllarda hayatımıza giren E-Devlet kapısı ile de Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Bunun için bir E-Devlet Şifresi sahibi olmanız ve aşağıdaki bağlantıdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından tüm şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.





CİMER E-DEVLET BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

Cimer e-Devlet şikayet başvuru sorgulama ekranı için TIKLAYIN.

CİMER ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

CİMER üzerinden herkes şikayet ya da dilekte bulunabilir. Fakat şikayet ve dileklerin en kısa sürede çözüme kavuşabilmesi için dilekçede noktalama ve imla kurallarına, konunun anlam bütünlüğüne ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir.

CİMER DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TC CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MAKAMINA;

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06550 Beştepe - ANKARA

Başvuran: Ad, soyad, adres ve iletişim bilgileri

Talep Konusu:

Açıklamalar:

1- (Bu kısma gerekli açıklamalar maddeler halinde yazılmalıdır.)

2- …

Sonuç ve Talep: Yukarıda belirtilen nedenlerle ilgili sorunun giderilmesi

Saygılarımla arz ve talep ederim …/.../... (Tarih)







