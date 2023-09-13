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CİMER'e Başvuru Nasıl Yapılır? e-Devlet CİMER Şikayet Dilekçe Örneği

'CİMER'e başvuru nasıl yapılır?' sorusunun cevabı Cumhurbaşkanlığına iletilmesi amacıyla talep, ihbar ve şikayette bulunacak birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Vatandaşların her türlü sorun, şikayet, öneri ve istekleri için hizmet veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2014 yılında kuruldu ve o zamandan günümüze yaygın olarak kullanılıyor. Yapılan şikayetlerin en kısa sürede kurumlara ulaştırılması ve çözüme kavuşturulması konusunda çalışan CİMER'e başvuru web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kişisel veriler doldurularak yapılmaktadır. Peki, CİMER şikayet başvurusu nasıl yapılır? CİMER şikayet sonucu nasıl öğrenilir? CİMER şikayet dilekçe örneği nasıldır? İşte CİMER şikayet başvuru linki ve e-devlet CİMER şikayet başvuru ekranı.

17:20 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CİMER'E şikayet başvurusu adımları ve dilekçe örneği.

CİMER'E şikayet başvurusu adımları ve dilekçe örneği.

CİMER başvurusu ve CİMER şikayet randevusu almak E-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. Cumhurbaşkanına vatandaşların iletmek istedikleri şikayetler, CİMER aracılığıyla birlikte iletilebiliyor. Peki, CİMER başvurusu nasıl yapılır? CİMER şikayet başvurusu nasıl olur? CİMER şikayet dilekçe örneği nasıldır? Detaylar ve CİMER başvuru linki haberimizde...

CİMER NEDİR?

(Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), yurttaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini doğrudan cumhurbaşkanlığına iletilmesi amacıyla kurulan bir web servisidir. CİMER sayesinde vatandaşlar şikayet, istek, talep, öneri vb. ilgili bildirimlerini Cumhurbaşkanlığına bağlanan İletişim Merkezine iletebiliyor. CİMER,

hükümetin çalışmaları ve kamu idaresinin eylem ve işlemleri hakkında vatandaşların görüş ve önerilerini alarak oluşturulacak politikalara da kaynaklık ediyor.


CİMER'E ŞİKAYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için üç farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir.

Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı sayesine resmi İnternet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan ad, soyad ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Ardından da tüm şikayetlerinizi ilgili alandan dile getirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır.

  • Bunun haricinde geçmiş yıllarda hayatımıza giren E-Devlet kapısı ile de Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Bunun için bir E-Devlet Şifresi sahibi olmanız ve aşağıdaki bağlantıdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından tüm şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.

CİMER E-DEVLET BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

Cimer e-Devlet şikayet başvuru sorgulama ekranı için

CİMER ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

CİMER üzerinden herkes şikayet ya da dilekte bulunabilir. Fakat şikayet ve dileklerin en kısa sürede çözüme kavuşabilmesi için dilekçede noktalama ve imla kurallarına, konunun anlam bütünlüğüne ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir.

CİMER DİLEKÇE ÖRNEĞİ

  • TC CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MAKAMINA;
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06550 Beştepe - ANKARA
  • Başvuran: Ad, soyad, adres ve iletişim bilgileri
  • Talep Konusu:
  • Açıklamalar:
  • 1- (Bu kısma gerekli açıklamalar maddeler halinde yazılmalıdır.)
  • 2- …
  • Sonuç ve Talep: Yukarıda belirtilen nedenlerle ilgili sorunun giderilmesi
  • Saygılarımla arz ve talep ederim …/.../... (Tarih)


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CİMER'e Başvuru Nasıl Yapılır? e-Devlet CİMER Şikayet Dilekçe Örneği