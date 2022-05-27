Cuma namazı saat kaçta, 27 Mayıs 2022 Cuma vakti ne zaman?

Cuma namazı saat kaçta? sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan namaz saatleri takviminin yayınlanmasıyla birlikte netlik kazandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 81 ilde Cuma namazı kılacak Müslümanlar 27 Mayıs Cuma namazı vakitlerini araştırıyor. İşte, Diyanet ile 27 Mayıs 2022 Cuma namazı saati...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (27 MAYIS)

Diyanet'in belirlediği takvime göre 27 Mayıs 2022 tarihine ait il il cuma namazı saatleri şöyledir:

İstanbul Cuma Namazı Vakti : 13:06

Ankara Cuma Namazı Vakti : 12:51

İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:14

Bursa Cuma Namazı Vakti : 13:06

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Konya Cuma Namazı Vakti : 12:52

Antalya Cuma Namazı Vakti : 12:59

Van Cuma Namazı Vakti : 12:09

Trabzon Cuma Namazı Vakti : 12:23

Düzce Cuma Namazı Vakti : 12:57

Bolu Cuma Namazı Vakti : 12:56

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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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CUMA NAMAZINDA HUTBEYE YETİŞEMEYEN KİŞİNİN NAMAZI KABUL OLUR MU?

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).