Ülkemizde meydana gelen depremlerden haberdar olmak için son depremler listesini sizler ile paylaşıyoruz. İşte 9 Şubat Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Türkiye'de 6 Şubat tarihinde yaşanan yıkıcı depremlerin etkileri devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli iki sarsıcı deprem ve Gaziantep'te yaşanan depremin ardından can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin açıklamalar peş peşe geliyor. Artçı sarsıntılar sürerken yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde bir artçı sarsıntı daha yaşandı.