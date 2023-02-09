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AFAD/Kandilli en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 9 Şubat 2023 deprem bölgesinde peş peşe artçı sarsıntılar

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından bölgede birçok artçı sarsıntı meydana geldi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan şiddetli depremlerin ardından bölgede 5 ve üzeri depremler zaman zaman meydana gelebiliyor. 9 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

11:36 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Son depremler

Son depremler

Ülkemizde meydana gelen depremlerden haberdar olmak için son depremler listesini sizler ile paylaşıyoruz. İşte 9 Şubat Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

9 ŞUBAT 2023 AFAD/ KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de 6 Şubat tarihinde yaşanan yıkıcı depremlerin etkileri devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli iki sarsıcı deprem ve Gaziantep'te yaşanan depremin ardından can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin açıklamalar peş peşe geliyor. Artçı sarsıntılar sürerken yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde bir artçı sarsıntı daha yaşandı.

9 ŞUBAT 2023 AFAD SON DEPREMLER

9 ŞUBAT 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER



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19 dakika önce
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AFAD/Kandilli en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 9 Şubat 2023 deprem bölgesinde peş peşe artçı sarsıntılar
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