DOĞUM İZNİ TARİHLERİ UZAYACAK MI? Çalışan annelere doğum izni 1 yıl ne zaman verilecek?

Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı sonrasında, Türkiye’nin sağlıklı bir nüfus yapısını koruma amacı doğrultusunda yeni düzenlemeler gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu kapsamda, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde çalışıldığını duyurdu. Çalışan annelerin doğum izni süresinin uzatılması konusundaki tartışmalar, yeni düzenleme ile birlikte hız kazandı.
Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı sonrası çalışan annelere yönelik doğum izni süresiyle ilgili yeni düzenlemeler gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha sağlıklı bir nüfus yapısının korunması amacıyla çalışan annelere doğum izninin uzatılması konusunda çalışmalar yapıldığını duyurdu. Yeni düzenleme ile annelere daha uzun süreli doğum izni verilmesi planlanıyor. Detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN'DAN DOĞUM İZNİ AÇIKLAMASI
"Kadınların çalışma hayatında daha güçlü ve eşit şartlarda yer alması için kapsamlı politikalar yürütüyoruz. Memurlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise 1.5 saatlik bir izin veriliyor. Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz" dedi.
ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK YENİ TEŞVİK ÖNERİLERİ
Nüfus artışını desteklemek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla çalışan kadınlara yönelik yeni teşviklerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda:
-Ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması,
-Ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması,
-Çalışan annelere kreş desteği verilmesi.
Mevcut mevzuatta memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulanacak düzenlemeyle bu ayrımın da kaldırılması bekleniyor.
Doğum izni, doğumdan öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftadan oluşmaktadır. Hamileliğin 40 hafta sürdüğü varsayılacak olursa kadın çalışanlar, 32. hafta itibarıyla izne ayrılabiliyor. Ancak doğum öncesi 5 hafta izin doktor raporuyla belgelemek şartıyla doğum sonrasına eklenebiliyor. Böylece doğum sonrası izin 13 hafta oluyor. 4587 sayılı İş Kanunu’nun “Analık halinde çalışma ve süt izni” başlıklı 74. maddesi, doğum iznini düzenliyor. Maddenin ilgili kısmında da hamilelik izni şöyle özetleniyor: “Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.”