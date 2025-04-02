DOĞUM İZNİ TARİHLERİ UZAYACAK MI? Çalışan annelere doğum izni 1 yıl ne zaman verilecek?

"Kadınların çalışma hayatında daha güçlü ve eşit şartlarda yer alması için kapsamlı politikalar yürütüyoruz. Memurlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise 1.5 saatlik bir izin veriliyor. Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık" dedi.

Doğum izni, doğumdan öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftadan oluşmaktadır. Hamileliğin 40 hafta sürdüğü varsayılacak olursa kadın çalışanlar, 32. hafta itibarıyla izne ayrılabiliyor. Ancak doğum öncesi 5 hafta izin doktor raporuyla belgelemek şartıyla doğum sonrasına eklenebiliyor. Böylece doğum sonrası izin 13 hafta oluyor. 4587 sayılı İş Kanunu’nun “Analık halinde çalışma ve süt izni” başlıklı 74. maddesi, doğum iznini düzenliyor. Maddenin ilgili kısmında da hamilelik izni şöyle özetleniyor: “Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.”