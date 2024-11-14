Yeni yılda yatırım planı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler merak edenler ise bir sonraki karar öncesi "ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? 14 KASIM 2024

Dün 34,29-34,39 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 34,3580'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 34,3680'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 36,3480'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 43,6020'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 106,7 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER ABD MERKEZ BANKASI FAİZ AÇIKLAMASINDA!

Küresel piyasalarda, gelecek dönemde yaşanabilecek olası korumacı politikaların enflasyon baskısını yeniden güçlendirebileceği endişesiyle yön arayışı devam ederken, gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalara çevrildi.

Dün, ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekledi.

Bugün Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 83 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indireceği öngörülüyor.

Günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde büyüme, sanayi üretimi ve ECB toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 106 seviyesinin destek olarak öne çıktığını belirtti.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABM Merkez Bankası Fed faiz kararı iki ayda bir defa açıklanıyor. Ancak yıl sonunda Aralık ayında da Fed faiz kararı açıklanıyor. Buna göre bir sonraki faiz kararı 18 Aralık'ta açıklanacak.







