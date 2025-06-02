Döviz kurları 2 Haziran 2025: Döviz kurları haftaya nasıl başladı? Dolar, Avro (Euro) ve Sterlin fiyatlarında son durum

İstanbul serbest piyasasında Amerikan doları, Cuma günü 39,2430 TL alış ve 39,2440 TL satış seviyesindeyken, haftanın ilk işlem gününde 39,1930 TL alış ve 39,1940 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Böylece dolar, haftaya yaklaşık 5 kuruşluk bir düşüşle başladı.





AVRO VE STERLİN HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Avro (Euro) cephesinde ise yükseliş dikkat çekti. Cuma günü 44,4700 TL olan alış fiyatı, Pazartesi günü 44,8900 TL’ye yükseldi. Satış fiyatı da benzer şekilde 44,4710 TL’den 44,8910 TL’ye çıktı.





İngiliz sterlini de değer kazanan döviz birimleri arasında yer aldı. Cuma günü 52,8500 TL seviyesinde satılan sterlin, haftanın ilk gününde 53,1600 TL seviyesine yükseldi. İsviçre frangı ise 47,6500 TL’den 48,0600 TL’ye çıkarak en çok artış gösteren para birimi oldu.





Ankara piyasasında da benzer bir tablo görüldü. Doların satış fiyatı 39,2930 TL’den 39,2430 TL’ye gerilerken, Euro ve Sterlin yaklaşık 40 kuruşluk yükseliş kaydetti.





Döviz kurlarındaki bu hareketlilik, yatırımcılar ve ithalatçılar tarafından yakından takip edilirken, küresel piyasalarda bu hafta açıklanacak ekonomik verilerin de fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor.





İSTANBUL SERBEST PİYASA

Cuma Günü:

ABD Doları: Alış – 39,2430 TL | Satış – 39,2440 TL

Avro: Alış – 44,4700 TL | Satış – 44,4710 TL

Sterlin: Alış – 52,8400 TL | Satış – 52,8500 TL

İsviçre Frangı: Alış – 47,6400 TL | Satış – 47,6500 TL

Pazartesi Günü:

ABD Doları: Alış – 39,1930 TL | Satış – 39,1940 TL

Avro: Alış – 44,8900 TL | Satış – 44,8910 TL

Sterlin: Alış – 53,1400 TL | Satış – 53,1600 TL

İsviçre Frangı: Alış – 48,0400 TL | Satış – 48,0600 TL

ANKARA SERBEST PİYASA

Cuma Günü:

ABD Doları: Alış – 39,2130 TL | Satış – 39,2930 TL

Avro: Alış – 44,4300 TL | Satış – 44,5100 TL

Sterlin: Alış – 52,7800 TL | Satış – 52,9900 TL

Pazartesi Günü:

ABD Doları: Alış – 39,1630 TL | Satış – 39,2430 TL

Avro: Alış – 44,8500 TL | Satış – 44,9300 TL

Sterlin: Alış – 53,0800 TL | Satış – 53,2900 TL



