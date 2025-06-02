Döviz kurları 2 Haziran 2025: Döviz kurları haftaya nasıl başladı? Dolar, Avro (Euro) ve Sterlin fiyatlarında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurları yeni haftaya dalgalı bir seyirle başladı. Cuma günü ile bugün (Pazartesi) arasında yaşanan değişimler, özellikle Avro (Euro) ve Sterlin’in yükselişiyle dikkat çekti.
İstanbul serbest piyasasında Amerikan doları, Cuma günü 39,2430 TL alış ve 39,2440 TL satış seviyesindeyken, haftanın ilk işlem gününde 39,1930 TL alış ve 39,1940 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Böylece dolar, haftaya yaklaşık 5 kuruşluk bir düşüşle başladı.
AVRO VE STERLİN HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avro (Euro) cephesinde ise yükseliş dikkat çekti. Cuma günü 44,4700 TL olan alış fiyatı, Pazartesi günü 44,8900 TL’ye yükseldi. Satış fiyatı da benzer şekilde 44,4710 TL’den 44,8910 TL’ye çıktı.
İngiliz sterlini de değer kazanan döviz birimleri arasında yer aldı. Cuma günü 52,8500 TL seviyesinde satılan sterlin, haftanın ilk gününde 53,1600 TL seviyesine yükseldi. İsviçre frangı ise 47,6500 TL’den 48,0600 TL’ye çıkarak en çok artış gösteren para birimi oldu.
Ankara piyasasında da benzer bir tablo görüldü. Doların satış fiyatı 39,2930 TL’den 39,2430 TL’ye gerilerken, Euro ve Sterlin yaklaşık 40 kuruşluk yükseliş kaydetti.
Döviz kurlarındaki bu hareketlilik, yatırımcılar ve ithalatçılar tarafından yakından takip edilirken, küresel piyasalarda bu hafta açıklanacak ekonomik verilerin de fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor.
ABD Doları: Alış – 39,2430 TL | Satış – 39,2440 TL
Avro: Alış – 44,4700 TL | Satış – 44,4710 TL
Sterlin: Alış – 52,8400 TL | Satış – 52,8500 TL
İsviçre Frangı: Alış – 47,6400 TL | Satış – 47,6500 TL
ABD Doları: Alış – 39,1930 TL | Satış – 39,1940 TL
Avro: Alış – 44,8900 TL | Satış – 44,8910 TL
Sterlin: Alış – 53,1400 TL | Satış – 53,1600 TL
İsviçre Frangı: Alış – 48,0400 TL | Satış – 48,0600 TL
ABD Doları: Alış – 39,2130 TL | Satış – 39,2930 TL
Avro: Alış – 44,4300 TL | Satış – 44,5100 TL
Sterlin: Alış – 52,7800 TL | Satış – 52,9900 TL
ABD Doları: Alış – 39,1630 TL | Satış – 39,2430 TL
Avro: Alış – 44,8500 TL | Satış – 44,9300 TL
Sterlin: Alış – 53,0800 TL | Satış – 53,2900 TL