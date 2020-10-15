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Dünya 11 gün aralıksız uçarak rekor kırdı Vericiyle takip edilen kuş Alaskadan Yeni Zelandaya gitti
ASYA

11 gün aralıksız uçarak rekor kırdı: Vericiyle takip edilen kuş Alaska'dan Yeni Zelanda'ya gitti

Alaska'dan Yeni Zelanda'ya 11 günde hiç durmadan uçan kıyı çamur çulluğu dünya rekoru kırdı. Takılan vericilerle takip edilen kuş 12 bin kilometreden fazla yok katetti. Kuş bilimciler bu tür kuşların savaş uçağına benzediğini, uçuş sırasında yüklerini hafifletebilmek için iç organlarını küçültebildiğini söylüyor.

Haber Merkezi Diğer
Kıyı çamur çulluğu olarak bilinen kuşlar uzak mesafe uçuş kabiliyetine sahip.
Kıyı çamur çulluğu olarak bilinen kuşlar uzak mesafe uçuş kabiliyetine sahip.

Alaska'dan 11 günde Yeni Zelanda'ya uçan bir kuş rekor kırdı. Kıyı çamur çulluğu adıyla bilinen kuş hiç durmadan 12 bin kilometreden fazla mesafe kat ederek dünya rekoru kırdı.

Kuş bilimciler, bu hayvanların bir savaş uçağının aerodinamiğine sahip olduğunu ve uçuş sırasında yüklerini hafifletebilmek için iç organlarını küçültebildiğini söylüyor.

BBC'nin haberine göre bacaklarına takılan renkli halkalar nedeniyle 4BBRW (Blue-mavi, Blue, Red-kırmızı, White-beyaz) adı verilen erkek kuş, gövdesine takılan beş gramlık bir vericiyle uydudan izlendi.

88 KİLOMETRE HIZLA UÇTU

4BBRW, üç kuşla birlikte 16 Eylül'de Alaska'dan yola çıktı. Sadece bu kuşa verici takıldı. Kuşlar, güney istikametinde ilerleyip Aleut Adaları'nı geçerek Büyük Okyanus'a yöneldi.

Kuşları Avustralya'ya doğru sürükleyen doğu rüzgarları nedeniyle yolculuğun uzadığı düşünülüyor.

Uydu verilerine göre 11 gün sonra Auckland'deki bir koya inen 4BBRW, 12.854 kilometrelik yol kat etti.

SAVAŞ UÇAĞI GİBİ

Kuş hareketlerini izleyen Dr. Conklin, "İnanılmaz bir yakıt-enerji oranları var. Pek çok avantaja sahipler. Savaş uçağı gibiler. Uzun, sivri kanatları ve kusursuz hatları onlara aerodinamik potansiyeli kazandırıyor" diyor.

Erkek kıyı çamur çulluklarının ağırlıkları 190 ile 400 gram arasında değişiyor. Dişilerin ağırlığı 260-600 gram. Uzun yolculuklarından önce yağlanarak iki kat büyüklüğe ulaşabilen kıyı çamur çulluklarının diğer göçmen kuşlara göre uçuşlarında çok daha az enerji sarf ettikleri ve rüzgâra daha dirençli oldukları belirtiliyor.

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