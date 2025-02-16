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2. Afrika Maarif Spor Oyunları 2025 sporcunun katılımıyla Mali'de başladı

2. Afrika Maarif Spor Oyunları 2025 sporcunun katılımıyla Mali'de başladı

12:5716/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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20 Afrika ülkesindeki Maarif Okulları ile Bamako’daki yerel liselerin katılımıyla başlayan Spor Oyunları büyük ilgi gördü.
20 Afrika ülkesindeki Maarif Okulları ile Bamako’daki yerel liselerin katılımıyla başlayan Spor Oyunları büyük ilgi gördü.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen Afrika Maarif Spor Oyunlarının ikincisi, “Afrika için harekete geç, mücadele et, zafere koş” sloganıyla 20 Afrika ülkesinden bu yıla özel 2025 sporcunun katılımıyla Mali’de gerçekleştiriliyor.

"Afrika için harekete geç, mücadele et, zafere koş" sloganıyla düzenlenen etkinliğin açılış töreni, Mali'nin başkenti Bamako'daki 26 Mart Stadyumu'nda yapıldı.


Açılış töreninde, protokol üyelerinin konuşmalarının ardından takım oyunları ve bireysel branşlarda yarışacak 2025 öğrenci bando eşliğinde yürüyüş yaptı.

Mali Yurtdışındaki Malililer ve Afrika Entegrasyonu Bakanı Mossa Ag Attaher, Türkiye Maarif Vakfının bu girişimini memnuniyetle karşıladığını belirterek, Afrika gençliğinin spor aracılığıyla bir araya gelmesinin önemini vurguladı.

Turnuvanın sadece bir rekabet ortamı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel etkileşim ve kıta genelinde kardeşlik ruhunun güçlenmesi için de önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Attaher,
"Bu turnuva, sporun entegrasyon ve toplumsal uyum için güçlü bir araç olduğunun canlı bir kanıtıdır"
dedi.

Türkiye’nin Bamako Büyükelçisi Efe Ceylan da, Türkiye'nin Afrika'daki eğitim ve kalkınma projelerine olan bağlılığını dile getirdi.

Maarif Vakfının, eğitim alanındaki öncü rolünün yanı sıra, büyük organizasyonlar aracılığıyla spor alanında da mükemmeliyeti teşvik ettiğini belirten Ceylan,
"Spor, sınırları aşan ve insanları bir araya getiren evrensel bir dildir. Bu turnuva, bunun en güzel örneklerinden biridir"
diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Cangir, turnuvanın her yıl büyüyerek ilerlemesinden duyduğu gururu dile getirdi.


Cangir,
"Bugün yalnızca spor yeteneklerini değil, aynı zamanda takım ruhunu, kararlılığı ve Afrika ülkeleri arasındaki dostluğu da kutluyoruz"
ifadelerini kullandı.
#Türkiye Maarif Vakfı
#Afrika Maarif Spor Oyunları
#Afrika

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