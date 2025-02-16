2. Afrika Maarif Spor Oyunları 2025 sporcunun katılımıyla Mali'de başladı

Turnuvanın sadece bir rekabet ortamı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel etkileşim ve kıta genelinde kardeşlik ruhunun güçlenmesi için de önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Attaher,

"Bu turnuva, sporun entegrasyon ve toplumsal uyum için güçlü bir araç olduğunun canlı bir kanıtıdır"