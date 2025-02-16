2. Afrika Maarif Spor Oyunları 2025 sporcunun katılımıyla Mali'de başladı

Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen Afrika Maarif Spor Oyunlarının ikincisi, “Afrika için harekete geç, mücadele et, zafere koş” sloganıyla 20 Afrika ülkesinden bu yıla özel 2025 sporcunun katılımıyla Mali’de gerçekleştiriliyor.
"Afrika için harekete geç, mücadele et, zafere koş" sloganıyla düzenlenen etkinliğin açılış töreni, Mali'nin başkenti Bamako'daki 26 Mart Stadyumu'nda yapıldı.
Açılış töreninde, protokol üyelerinin konuşmalarının ardından takım oyunları ve bireysel branşlarda yarışacak 2025 öğrenci bando eşliğinde yürüyüş yaptı.
Mali Yurtdışındaki Malililer ve Afrika Entegrasyonu Bakanı Mossa Ag Attaher, Türkiye Maarif Vakfının bu girişimini memnuniyetle karşıladığını belirterek, Afrika gençliğinin spor aracılığıyla bir araya gelmesinin önemini vurguladı.
Türkiye’nin Bamako Büyükelçisi Efe Ceylan da, Türkiye'nin Afrika'daki eğitim ve kalkınma projelerine olan bağlılığını dile getirdi.
Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Cangir, turnuvanın her yıl büyüyerek ilerlemesinden duyduğu gururu dile getirdi.