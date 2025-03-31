Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
22 yıl sonra çözüldü: Tacikistan ve Kırgızistan sınır anlaşmasını onayladı

22 yıl sonra çözüldü: Tacikistan ve Kırgızistan sınır anlaşmasını onayladı

15:4131/03/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Hucend'de sınır anlaşmasının onay belgelerini imzaladı.
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Hucend'de sınır anlaşmasının onay belgelerini imzaladı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır anlaşması belgelerinin karşılıklı değişimi yapıldı. Tacikistan ile Kırgızistan arasında uzunluğu 970 kilometre olan sınırın belirlenmesi için 2002 yılından bu yana müzakereler yürütülüyordu.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı
Sadır Caparov
, bugün Tacikistan'ın ikinci büyük şehri Hucend'de iki ülke arasındaki sınır anlaşmasının onay belgelerinin karşılıklı değişim protokolünü imzaladı.

İki lider, Huncend'deki görüşmede ticaret, ekonomi, enerji, kültür ve insani yardım alanlarında iş birliği konularını ele aldı.

Tacikistan ile Kırgızistan arasında uzunluğu 970 kilometre olan sınırın belirlenmesi için 2002 yılından bu yana müzakereler yürütülüyor. Aralık 2024'te iki ülke arasındaki tüm sınır hattının belirlenmesi çalışmaları tamamlandı. Şubat 2025'te iki ülke arasında sınır belirlenmesine ilişkin nihai protokol imzalandı.



#Tacikistan
#Kırgızistan
#Sadır Caparov

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU 2025 E-DEVLET EKRANI: TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak?