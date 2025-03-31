22 yıl sonra çözüldü: Tacikistan ve Kırgızistan sınır anlaşmasını onayladı

Tacikistan ile Kırgızistan arasında uzunluğu 970 kilometre olan sınırın belirlenmesi için 2002 yılından bu yana müzakereler yürütülüyor. Aralık 2024'te iki ülke arasındaki tüm sınır hattının belirlenmesi çalışmaları tamamlandı. Şubat 2025'te iki ülke arasında sınır belirlenmesine ilişkin nihai protokol imzalandı.