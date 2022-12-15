AB liderleri Bosna Hersek'in adaylık statüsünü onayladı

Fransa'da aşırı sağcı gruplar maç kutlamalarının yapıldığı bazı kentlerde olaylar çıkardı

Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere birçok kentte, 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında milli takımın Fas'ı 2-0 yenerek adını finale yazdırması dolayısıyla yapılan kutlamalar, aşırı sağcı grupların taşkınlıklarına sahne oldu. Fransız basınındaki haberlere göre, polis, maçın ardından Fas ve Fransız taraftarların toplandığı Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'ye gitmeyi planlayan 40 kişilik silahlı sağcı grubu başkentin 17. bölgesinde gözaltına aldı.