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ABD 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan'ı da ortada bıraktı: 'Beni burada bırakmayın' diye yalvarıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ı senatörlüğü döneminde 2008 yılında Afganistan'da kurtaran ekipte tercüman olarak yer alan "Muhammed" isimli şahıs, Afganistan'da bırakıldı. Tercüman, Biden'a seslenerek "Beni burada unutmayın" dedi.

Haber Merkezi Diğer
ABD 13 yıl önce Bidenı kurtaran Afganı da ortada bıraktı: Beni burada bırakmayın diye yalvarıyor
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Afganistan'da 2008 yılında kar fırtınasına yakalanan Joe Biden, John Kerry ve Chuck Hagel'i kurtarma operasyonuna katılan Afgan tercüman, ABD'nin çekilmesinin ardından ülkede bırakıldı. Wall Street Journal'ın haberine göre; ismi "Muhammed" olarak belirtilen tercüman, ABD Başkanına seslenerek "Sayın Başkan, beni burada unutmayın" dedi.

Hala ülkeden çıkamadı

Bagram Hava Üssü'nden hareket eden 82. Hava İndirme kuvvetinin çevirmeni olan Muhammed, kötü bir kar fırtınası sırasında senatörlerin kurtarılması görevinde yer almıştı. Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından Özel Göçmen Vizesi (SIV) için başvuran Muhammed, kayıtları kaybedildiği için ülkeden çıkamadı.

  • 2008'de Muhammed'le birlikte çalışan eski asker Shawn O'Brien ise, "Yalnızca bir Afgan'a yardım edebilecekseniz onu seçin" dedi.

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