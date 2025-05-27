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ABD Başkanı Trump, rüşvetten hüküm giyen eski Virginia şerifini affetti

ABD Başkanı Trump, rüşvetten hüküm giyen eski Virginia şerifini affetti

09:5027/05/2025, الثلاثاء
AA
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Trump, Jenkins'in "Biden dönemindeki Adalet Bakanlığının kurbanı" olduğunu belirterek şerifi affettiğini açıkladı.
Trump, Jenkins'in "Biden dönemindeki Adalet Bakanlığının kurbanı" olduğunu belirterek şerifi affettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, rüşvet suçundan hüküm giymiş eski Virginia eyaleti şerifini affettiğini açıkladı. Trump, Jenkins'in "Biden dönemindeki Adalet Bakanlığının kurbanı" olduğunu belirtti.

Trump, Truth Social hesabından, rüşvet suçundan 10 yıl hapis cezası verilen eski Virginia Şerifi Scott Jenkins'le ilgili paylaşım yaptı.


"Şerif Scott Jenkins, eşi Patricia ve ailesi, (Joe) Biden dönemindeki Adalet Bakanlığı tarafından cehenneme sürüklendi." ifadesini kullanan Trump, Jenkins'in hapiste bir gün bile geçirmeyi hak etmediğini belirtti. Trump, Jenkins'in "Biden dönemindeki Adalet Bakanlığının kurbanı" olduğunu belirterek şerifi affettiğini açıkladı.

Virginia Şerifi Scott Jenkins

Jenkins, Aralık 2024'te, Virginia'daki iş adamlarını 75 bin dolardan fazla rüşvet karşılığında şerif yardımcısı olarak atamaktan suçlu bulunmuş, mart ayında 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Trump, kurduğu "Silk Road" (İpek Yolu) isimli internet sitesi üzerinden uyuşturucu ve yasa dışı ürünler sattığı gerekçesiyle 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ross Ulbricht'i ocak ayında affetmişti.


Ayrıca, 2020'de siyahi bir adamı öldürmekten hüküm giyen iki eski polis memuru da Trump tarafından "tam ve koşulsuz" olarak affedilmişti.



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