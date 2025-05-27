ABD Başkanı Trump, rüşvetten hüküm giyen eski Virginia şerifini affetti

"Şerif Scott Jenkins, eşi Patricia ve ailesi, (Joe) Biden dönemindeki Adalet Bakanlığı tarafından cehenneme sürüklendi." ifadesini kullanan Trump, Jenkins'in hapiste bir gün bile geçirmeyi hak etmediğini belirtti. Trump, Jenkins'in "Biden dönemindeki Adalet Bakanlığının kurbanı" olduğunu belirterek şerifi affettiğini açıkladı.

Ayrıca, 2020'de siyahi bir adamı öldürmekten hüküm giyen iki eski polis memuru da Trump tarafından "tam ve koşulsuz" olarak affedilmişti.