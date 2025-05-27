ABD Başkanı'ndan saldırıya sert tepki: Putin tamamen çıldırdı

Rusya, geçen hafta sonu başkent Kiev olmak üzere Ukrayna’ya 2022’den bu yana en büyük hava saldırısını gerçekleştirdi. Bunun ardından ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösterdi. Rus liderle uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerine dikkat çeken Trump, "Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı" sözleriyle eleştirdi.

RUSYA ÇÖKER UYARISI

Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya "durup dururken" füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirterek, "(Putin'in) Her zaman Ukrayna'nın tamamını istediğini söylemiştim sadece bir kısmını değil. Şimdi belki de bu doğru çıkıyor ama eğer bunu yaparsa bu Rusya'nın çöküşüne yol açar" değerlendirmesini yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin saldırı sonrası açıklamalarını da eleştiren Trump, "Zelenski bu şekilde konuşarak ülkesine hiçbir iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor, bundan hoşlanmıyorum, buna bir son verse iyi olur" değerlendirmesini yaptı.

Putin

KREMLİN'DEN CEVAP

Trump'ın açıklamalarına Rusya'dan cevap gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Trump’ın Rusya’nın Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik son saldırıyı ‘sebepsiz’ olarak nitelendirmesini değerlendirdi. Sözcü Peskov, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nınkilere karşılık olduğunu savunarak, “Devlet Başkanı Putin, ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli kararları alıyor” ifadelerini kullandı.

İran’la "önemli ilerleme" kaydedildi

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Morristown Havaalanı'nda Air Force One uçağına binişi öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayarak İran ile yürütülen müzakerelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini vurguladı. Trump, "Ne olacağını göreceğiz ama bence İran cephesinden iyi haberler alabiliriz" dedi. Gazze'deki duruma da değinen Trump, ABD'nin hem İsrail hem de Hamas yetkilileriyle doğrudan temas halinde olduğunu belirtti.

Rus ordusu cephede ilerliyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Vladimirovka ve Belovodı yerleşim birimleri ele geçirdiklerini bildirdi. Dün yapılan açıklamada, 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 220 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu, bunlardan 139'unun cephe dışında düşürüldüğü kaydedildi.







