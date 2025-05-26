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Trump'tan Putin'e sert tepki: Çıldırdı, gereksiz yere birçok insanı öldürüyor

Trump'tan Putin'e sert tepki: Çıldırdı, gereksiz yere birçok insanı öldürüyor

10:0726/05/2025, Pazartesi
DHA
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Trump: Putin'in yaptıklarından memnun değilim
Trump: Putin'in yaptıklarından memnun değilim

ABD Başkanı Donald Trump, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırıların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu eylemlerinden ‘memnun olmadığını' belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırı düzenlemesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, Putin ile uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerini kaydederek, “Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor” ifadesini kullandı.


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i de eleştiren Trump, “Başkan Zelenskiy bu şekilde konuşarak ülkesine hiçbir iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor, bundan hoşlanmıyorum, buna bir son verse iyi olur” açıklamasında bulundu.


Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın kendi başkanlık döneminde olsaydı başlamayacağını savunarak, “Bu Zelenskiy, Putin ve Biden'ın savaşıdır. Ben yalnızca, beceriksizlik ve nefretle başlatılmış bu büyük ve çirkin yangınları söndürmeye yardım ediyorum” ifadesini kullandı.



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