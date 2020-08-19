​ABD o limanı satın alarak Türk boğazlarını gözetleyecek.

ABD Savunma Bakanlığı’nın son dönemde, Türkiye sınırına 60 km mesafede bulunan Dedeağaç’a yüklü miktarda askeri yığınak yaptığı biliniyor. ABD’nin Dedeağaç’ı hem Karadeniz stratejisi kapsamında Rusya’ya karşı hem de Yunanistan’ın en büyük limanını satın alan Çin’e karşı kullanmak istediği değerlendiriliyor. ABD’nin bir hedefinin de, Dedeağaç üzerinden Türk Boğazları’nı gözetlemek olduğu değerlendiriliyor. Uzun süredir Dedeağaç’taki limanı askeri kullanıma açmak ve genişletmek için çalışmalar yürüten Amerikalılar, bölgeye yeni nesil radar sistemi kurma kararı almıştı. ABD ordusu geçtiğimiz aylarda bölgeye yüzlerce zırhlı araç ve asker konuşlandırdı.