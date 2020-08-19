​ABD o limanı satın alarak Türk boğazlarını gözetleyecek.

Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, Venezuela halkının iyi ve kötü gün dostudur

Venezuela temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ticaretten tarıma, inşaattan sağlık alanına, eğitimden turizme kadar birçok alanda iş birliğimizi nasıl derinleştirebileceğimizi ve artırabileceğimizi ele aldık" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Bugüne kadar iyi işler yaptık ancak daha iyisini yapmalıyız. Dostlar sadece iyi günler için değil, zor günler için de gereklidir. Türkiye, Venezuela'nın ve Venezuela halkının iyi ve kötü gün dostudur" şeklinde konuştu. Bakan Çavuşoğlu sonrasında Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü.