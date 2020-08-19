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Dünya ABD o limanı satın alarak Türk boğazlarını gözetleyecek
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ABD Dedeağaç limanını satın alarak Türk boğazlarını gözetleyecek

ABD o limanı satın alarak Türk boğazlarını gözetleyecek

Yunanistan’ın kuzeyinde bulunan stratejik Dedeağaç limanına ABD’li iki girişim grubunun talip olduğu belirtildi. Yunan Ekathimerini gazetesinin haberine göre, ABD’li ONEX ve Black Summit Financial Group, Dedeağaç Limanı’nın yüzde 67’sini ve Kavala’daki Filippos B limanını almak için teklifte bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Savunma Bakanlığı’nın son dönemde, Türkiye sınırına 60 km mesafede bulunan Dedeağaç’a yüklü miktarda askeri yığınak yaptığı biliniyor. ABD’nin Dedeağaç’ı hem Karadeniz stratejisi kapsamında Rusya’ya karşı hem de Yunanistan’ın en büyük limanını satın alan Çin’e karşı kullanmak istediği değerlendiriliyor. ABD’nin bir hedefinin de, Dedeağaç üzerinden Türk Boğazları’nı gözetlemek olduğu değerlendiriliyor. Uzun süredir Dedeağaç’taki limanı askeri kullanıma açmak ve genişletmek için çalışmalar yürüten Amerikalılar, bölgeye yeni nesil radar sistemi kurma kararı almıştı. ABD ordusu geçtiğimiz aylarda bölgeye yüzlerce zırhlı araç ve asker konuşlandırdı.

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