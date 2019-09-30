ABD Ege’ye yerleşiyor

Türk donanmasının Kıbrıs çevresindeki faaliyetlerinden kaygılanan ve şimdiye dek Dedeağaç, Selanik, Kavala, Larisa ve Girit'i ABD askerlerine açan Atina yönetimi, son olarak Teselya'daki Stefanoviç bölgesini Pentagon'a tahsis etti. Konum olarak Balıkesir-Ayvalık'ın tam karşısına denk düşen Stefanoviç'te, Yunan ordusunun kullandığı 1. Kara Kuvvetleri Havacılık Tugayı'na helikopter üssü kuruluyor. Kışlaya inşa edilen bu üssü ABD askerleri kullanacak. Amerikan ordusunun üs inşası tamamlandıktan sonra buraya Apache gibi ağır taarruz helikopterlerinin yanısıra Black Hawk ve Chinook gibi nakliye helikopterleri de getireceği konuşuluyor. ABD, Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeağaç'taki üslerine bir süre önce bir savaş gemisi ile 2 bin asker, yaklaşık 700 araç, konteyner ve ekipmandan oluşan sevkiyat yapmıştı.

Bölgedeki üs haritaları

TESİSLER ARDI ARDINA

Yunan medyasının 'İncirlik alternatifi' dediği Girit’teki Suda Üssü, Selanik'e yakın Sedes kentindeki üs, Kavala'nın Sarışaban (Hrisupoli) ilçesindeki üs ve Larisa'daki hava üsleri Amerikan ordusu tarafından kullanılıyor. ABD ordusunun ayrıca, Ege'de Türk insansız hava araçlarına karşı Yunanistan'ı RQ-4 Global Hawk tipi İHA’larla destekleme kararı aldığı biliniyor.