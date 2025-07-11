ABD Dışişleri Bakanlığı Batı Şeria'da İsraillilerin Hristiyanlara saldırısını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, yaptığı basın toplantısında Orta Doğu'ya ilişkin soruları yanıtladı. Bruce, İsraillilerin Batı Şeria'daki Hristiyanlara tekrarlanan şiddeti kınayarak, "Hristiyanlar bir yana, herhangi birinin hedef alındığını duyduğumuzda endişeleniyoruz." ifadelerini kullandı.
Bruce, günlük basın toplantısında, basın mensuplarının Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevaplandırdı.
Bruce, konuya ilişkin şunları kaydetti:
ABD Güney Kafkasya'da barış ve istikrar çabalarını destekliyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına yönelik çabaları "desteklediklerini" belirtti.
"ABD, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı teşvik etme çabalarını destekliyor." ifadelerini kullanan Bruce, bu konuyla ilgili basında çıkan haberleri de takip ettiklerini söyledi.
Bruce, Trump yönetimi ve Dışişleri Bakanı Rubio'nun kabine toplantısındaki açıklamalarının da bu konudaki yaklaşımlarını açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir görüşme yapmış, iki liderin, devam eden barış sürecinin ana başlıklarını ele aldığı bildirilmişti.