Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD Dışişleri Bakanlığı Batı Şeria'da İsraillilerin Hristiyanlara saldırısını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Batı Şeria'da İsraillilerin Hristiyanlara saldırısını kınadı

00:5011/07/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail'in Batı Şeria'da Hristiyanlara gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail'in Batı Şeria'da Hristiyanlara gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, yaptığı basın toplantısında Orta Doğu'ya ilişkin soruları yanıtladı. Bruce, İsraillilerin Batı Şeria'daki Hristiyanlara tekrarlanan şiddeti kınayarak, "Hristiyanlar bir yana, herhangi birinin hedef alındığını duyduğumuzda endişeleniyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, işgal altındaki Batı Şeria'daki Hristiyan sakinlere ve mülklerine yönelik İsrailliler tarafından tekrarlanan şiddeti
"kınadıklarını"
belirtti.

Bruce, günlük basın toplantısında, basın mensuplarının Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevaplandırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü,
"Batı Şeria'da herhangi bir tarafın bu tür karışıklık ve suç teşkil eden şiddetini kınıyor ve Hristiyan siviller de dahil, tüm sivillerin güvenliğini sağlamak için atılan adımları destekliyoruz."
dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun
"Hristiyanları korumanın bir öncelik olduğunu"
kabul ettiğini ifade eden Bruce, Başkan Donald Trump'ın da "Hristiyan karşıtı ön yargıya" yönelik imzaladığı başkanlık kararnamesini hatırlattı.

Bruce, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Elbette belirtmek istediğim şey, bu süreçte sivillerin, masum insanların zarar görmesinden duyduğumuz üzüntü. Ayrıca, Hristiyanlar bir yana, herhangi birinin hedef alındığını duyduğumuzda endişeleniyoruz."

ABD Güney Kafkasya'da barış ve istikrar çabalarını destekliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına yönelik çabaları "desteklediklerini" belirtti.

"ABD, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı teşvik etme çabalarını destekliyor." ifadelerini kullanan Bruce, bu konuyla ilgili basında çıkan haberleri de takip ettiklerini söyledi.

Bruce, Trump yönetimi ve Dışişleri Bakanı Rubio'nun kabine toplantısındaki açıklamalarının da bu konudaki yaklaşımlarını açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü,
"Bu, (ABD hükümeti) barış için çalışan bir yönetim ve bu konuda ne gerekiyorsa yapacak."
dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir görüşme yapmış, iki liderin, devam eden barış sürecinin ana başlıklarını ele aldığı bildirilmişti.



#ABD Dışişleri Bakanlığı
#Azerbaycan-Ermenistan
#barış anlaşması beklentisi
#işgal altındaki Batı Şeria
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler 2025: Fen lisesi, Anadolu lisesi, İmam Hatip lisesi, Meslek lisesi LGS lise taban puanları, kontenjanları