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Yemen'den İsrail'e füze saldırısı: İsrail ordusu füzenin engellendiğini açıkladı

Yemen'den İsrail'e füze saldırısı: İsrail ordusu füzenin engellendiğini açıkladı

08:3210/07/2025, Perşembe
IHA
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İsrail basını, füze saldırısı nedeniyle maddi zarar ya da yaralanma bildirilmediğini duyurdu.
İsrail basını, füze saldırısı nedeniyle maddi zarar ya da yaralanma bildirilmediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Füzenin İsrail ordusu tarafından engellendiği aktarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husilerden İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına bir misilleme daha geldi İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle Kudüs ve Batı Şeria'daki bazı yerleşim yerleri dahil birçok bölgede sirenlerin çaldığı aktarıldı. Halka tedbir olarak sığınaklara girme çağrısı yapıldığı belirtilirken, füzenin İsrail ordusu tarafından engellendiği kaydedildi. İsrail basını, füze saldırısı nedeniyle maddi zarar ya da yaralanma bildirilmediğini duyurdu.



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