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Dünya

ABD medyasından gündeme bomba gibi düşen iddia: İsrail için hazır bekliyorlar

ABD medyası, ABD Özel Kuvvetlerinin İsrail'e destek için yakındaki bir Avrupa ülkesinde hazır beklediklerini öne sürdü. Söz konusu iddiaya göre, İsrail'e sevk edilecek askeri birim arasında daha önce rehine krizlerinde görev alan Delta Force ve Usame bin Ladin'i öldürmek üzere gönderilen Deniz Kuvvetleri'nden 'SEAL Team Six' bulunuyor.

Seren Som
15:09 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

İsrail, Hamas'ın askeri kanadının Aksa Tufanı Operasyonu'yla 7 Ekim cumartesi gününe büyük bir kâbusla uyandı.

Gazze'de siviller İsrail'in düzenlediği bombardımandan kurtulabilmek için güvenli bir yer arıyorlar.

Savaşın 5. gününde çatışmalar şiddetlenerek artarken ABD medyasından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

'İsrail'e yardıma hazır bekliyorlar'

The Messenger'ın üst düzey iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, özel kuvvetlerin yakınlardaki bir Avrupa ülkesinde bekletildiği ve İsrail'e yardıma hazır oldukları ifade edildi.

Askeri kaynaklar yaptıkları açıklamada hangi birliklerin hazırlandığını teyit etmemekle birlikte bu birliklerin Müşterek Özel Operasyonlar Komutanlığı'na bağlı olduğunu söyledi.


'Delta Force' ve 'SEAL Team Six'

The Messenger'ın iddiasına göre, birimler arasında Kara Kuvvetleri'nden '
Delta Force
' diğerininse Usame bin Ladin'i öldürmek üzere gönderilen Deniz Kuvvetleri'nden '
SEAL Team Six
' var.

Her iki özel birliğin de daha önce dünya çapındaki rehine krizlerinde, gizli baskınlarda görev alıp taraflar arasında arabuluculuk yaptığı biliniyor.

Yine haberde öne sürülen ifadeye göre, ABD'nin gönderdiği rehine müzakerecileri, Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliğinde halihazırda görev yapan bir ekiple birlikte çalışacak.










#ABD
#İsrail
#Savaş
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