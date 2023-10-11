ABD medyasından gündeme bomba gibi düşen iddia: İsrail için hazır bekliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e destek için uçak gemisi gönderen ABD’yi sert biçimde eleştirdi: ABD’nin uçak gemisinin İsrail’de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Gazze’yi vurarak çok ciddi katliamlar yapacak. Endişelerinin büyük olduğunu ve çatışmaların 1 hafta 15 günde biteceği kanaatinde olmadığını belirten Erdoğan, “Tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyorum. Ateşe benzin dökmenin, sivilleri hedef almanın kimseye faydası olmaz” dedi. Gazze'deki insani duruma da dikkat çeken Erdoğan, "Şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları?" ifadelerini kullandı.