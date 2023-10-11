ABD medyasından gündeme bomba gibi düşen iddia: İsrail için hazır bekliyorlar

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İsrail, Hamas'ın askeri kanadının Aksa Tufanı Operasyonu'yla 7 Ekim cumartesi gününe büyük bir kâbusla uyandı.
Gazze'de siviller İsrail'in düzenlediği bombardımandan kurtulabilmek için güvenli bir yer arıyorlar.
Savaşın 5. gününde çatışmalar şiddetlenerek artarken ABD medyasından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
'İsrail'e yardıma hazır bekliyorlar'
The Messenger'ın üst düzey iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, özel kuvvetlerin yakınlardaki bir Avrupa ülkesinde bekletildiği ve İsrail'e yardıma hazır oldukları ifade edildi.
Askeri kaynaklar yaptıkları açıklamada hangi birliklerin hazırlandığını teyit etmemekle birlikte bu birliklerin Müşterek Özel Operasyonlar Komutanlığı'na bağlı olduğunu söyledi.
'Delta Force' ve 'SEAL Team Six'
Her iki özel birliğin de daha önce dünya çapındaki rehine krizlerinde, gizli baskınlarda görev alıp taraflar arasında arabuluculuk yaptığı biliniyor.
Yine haberde öne sürülen ifadeye göre, ABD'nin gönderdiği rehine müzakerecileri, Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliğinde halihazırda görev yapan bir ekiple birlikte çalışacak.