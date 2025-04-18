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ABD tarih vererek resmen duyurdu: Suriye'den çekiliyoruz

ABD tarih vererek resmen duyurdu: Suriye'den çekiliyoruz

23:4318/04/2025, Cuma
G: 19/04/2025, Cumartesi
AA
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Pentagon Sözcüsü Parnell, Suriye'den çekilecek ABD askerlerine yönelik bilgi verildi.
Pentagon Sözcüsü Parnell, Suriye'den çekilecek ABD askerlerine yönelik bilgi verildi.

Son günlerde ABD'nin Suriye'den çekilmeye başladığına dair iddialar konuşulurken konuya ilişkin ilk resmi açıklama Pentagon'dan yapıldı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, önümüzdeki aylarda Suriye'deki asker sayısının binin altına düşürüleceğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell
, Suriye'de görev yapan
ABD askerleri
nin görevlerine ilişkin yapılan güncellemeler sonucunda, ülkedeki asker sayısının gelecek aylarda 1000'in altına düşürüleceğini açıkladı.

Sözcü Parnell'ın yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'den çekilecek ABD askerlerine yönelik bilgi verildi.

"Suriye'deki ABD güçleri birleştirilecek"

ABD'li sözcü, açıklamasında, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen başarılara ve güncel askeri değerlendirmelere atıf yaparak "
Savunma Bakanı bugün, Birleşik Müşterek Görev Gücü-Kararlılık Operasyonu kapsamında Suriye'deki ABD güçlerinin Suriye'de belirli noktalarda birleştirilmesi talimatını verdi.
" ifadesini kullandı.

Tarih verildi

ABD'nin bu iki operasyonu birleştirmesinin, Suriye'deki asker sayısını azaltacağı anlamına geldiğini kaydeden Parnell, "
Bu bilinçli ve koşullara dayalı süreç, önümüzdeki aylarda ABD'nin Suriye'deki ayak izini 1000'den az ABD kuvvetine indirecektir.
" değerlendirmesini yaptı.

DEAŞ'a karşı atılan adımlara dikkati çeken sözcü, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bünyesinde mücadelenin devam edeceğini aktardı.

YPG/PKK'nın adını geçirmedi

Parnell, "Terörizm tehdidi Orta Doğu ile sınırlı değildir ve DEAŞ'ın saklanacak hiçbir yeri olmadığından emin olmak için tüm kıtalarda dikkatli olacağız." ifadesini kullandığı açıklamasında, önceki açıklamalarından farklı olarak SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK unsurlarına atıf yapmadı.

Parnell, söz konusu açıklamasında, "koalisyon ortaklarımız" ifadesini kullandı.



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