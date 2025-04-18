Son günlerde ABD'nin Suriye'den çekilmeye başladığına dair iddialar konuşulurken konuya ilişkin ilk resmi açıklama Pentagon'dan yapıldı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, önümüzdeki aylarda Suriye'deki asker sayısının binin altına düşürüleceğini açıkladı.
Sözcü Parnell'ın yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'den çekilecek ABD askerlerine yönelik bilgi verildi.
"Suriye'deki ABD güçleri birleştirilecek"
Tarih verildi
DEAŞ'a karşı atılan adımlara dikkati çeken sözcü, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bünyesinde mücadelenin devam edeceğini aktardı.
YPG/PKK'nın adını geçirmedi
Parnell, "Terörizm tehdidi Orta Doğu ile sınırlı değildir ve DEAŞ'ın saklanacak hiçbir yeri olmadığından emin olmak için tüm kıtalarda dikkatli olacağız." ifadesini kullandığı açıklamasında, önceki açıklamalarından farklı olarak SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK unsurlarına atıf yapmadı.
Parnell, söz konusu açıklamasında, "koalisyon ortaklarımız" ifadesini kullandı.