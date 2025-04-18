ABD'den Suriye'de 'terör' çığırtkanlığı: Ülkeyi derhal terk edin

Çekya'nın Suriye Büyükelçiliği aracılığıyla ABD vatandaşlarına gönderilen bildiride, "Terörizm, iç karışıklık, adam kaçırma, rehin alma, silahlı çatışma ve haksız gözaltı gibi önemli riskler nedeniyle Suriye'ye seyahat etmeyin" ifadeleri yer aldı:

"Bakanlık olarak, ABD vatandaşlarına teröristlerin Suriye'de adam kaçırma, bombalama ve diğer saldırıları planlamaya devam ettiklerini hatırlatır; halka açık etkinliklere katılmamalarını, otelleri, kulüpleri, restoranları, ibadet yerlerini, okulları, parkları, alışveriş merkezlerini, toplu taşıma sistemlerini ve büyük kalabalıkların toplandığı alanları kullanmamalarını şiddetle tavsiye ederiz."

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklaması

ABD, Suriye'de büyükelçilik hizmetlerini 2012'de askıya almış ve rutin yahut acil tüm konsolosluk işlemlerini Çekya Büyükelçiliğine devretmişti.

'Suriye'de Terör' Çığırtkanlığı

Dün hem Amerikan hem de İsrail basınlarında yer alan haberlere göre; ABD askerinin iki ay içerisinde Suriye'den kademeli şekilde çekileceği belirtilmişti.

Özellikle İsrail medyasında çokça konuşulan bu haber, The Jerusalem Post ve Times of Israel gibi basın kuruluşları tarafından "Türkiye'nin bölgede etkisi artacak, Netanyahu hükümeti bunların yaşanmasına ihtimal dahi vermiyordu" ifadeleriyle paylaşılmıştı.