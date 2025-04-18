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ABD Yemen'i bombaladı: Ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

ABD Yemen'i bombaladı: Ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

21:5918/04/2025, пятница
G: 18/04/2025, пятница
AA
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ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırısında ölenlerin sayısı 80'e yükseldi
ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırısında ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

Yemen'in Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde şehrindeki Ras İsa Limanı'na ABD savaş uçakları tarafından bombardıman düzenlendi. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırıda ölenlerin sayısı 80'e yükselirken yaralananların sayısı da 150'yi aştı. Husiler, ABD savaş gemilerine yönelik saldırıları sürdüreceklerini belirtti.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 80'e yükselirken, saldırıda 150 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

ABD savaş uçaklarının Hudeyde'ye yönelik hava saldırısı

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan haberde, ABD savaş uçaklarının, Hudeyde şehrine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı'nı iki kez hedef aldığı, saldırıda aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 74 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

Yemen'e Hava Saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, terör devleti İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde işgal ordusuna karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Vaşington'u da kapsayacağını ifade etti.

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