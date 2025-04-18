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Filistin'den Şam'a ziyaret: Mahmud Abbas Ahmed Şara ile görüştü

Filistin'den Şam'a ziyaret: Mahmud Abbas Ahmed Şara ile görüştü

16:4018/04/2025, Cuma
AA
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Mahmud Abbad Şam'da.
Mahmud Abbad Şam'da.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Şam’da, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslar için geldiği başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.


Şam'a 2007'den bu yana ilk kez resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas, Halk Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Şara tarafından karşılandı.



Şara ile Abbas'ın görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki Filistinlilerin durumu ve iki halkı ilgilendiren konuların ele alınması bekleniyor.


İki lider, en son 4 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.





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