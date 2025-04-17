Tel Aviv'i korku sardı: ABD ordusu Suriye'den çekiliyor

ABD ordusu Suriye'den çekiliyor
Trump yönetimi, ABD askerlerinin Suriye'den iki ay içinde aşamalı olarak çekilmeye başlayacağı konusunda terör devleti İsrail'i bilgilendirmişti. Amerikan merkezli NYT'nin haberine göre ABD ordusu bugün itibarıyla Suriye'den çekilmeye başladı. Tel Aviv'de 'büyük endişe uyandıran' gelişme, İsrail medyasında yer edinmeye devam ediyor.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre; ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, Tel Aviv'e
'Suriye'yi iki ay içerisinde terk edeceklerine dair'
geçtiğimiz günlerde bir bilgilendirmede bulunmuştu.
İşgalci İsrail ordusundan medyaya konuşan üst düzey bir yetkili, Netanyahu hükümetinin
'bu hamlenin sadece kısmi bir çekilmeyle sonuçlanacağına inandığını'
ancak yine de Amerikalı muhataplarını Suriye'de asker bulundurmaya
ikna etmek için
çalıştıklarını belirtti.
Tel Aviv Durumdan Oldukça Endişeli
Tel Aviv Durumdan Oldukça Endişeli
Yetkiliye göre İsrail, ABD'nin çekilmesinin
Türkiye'nin Suriye'deki kontrolünü artıracağını
ve bu nedenle Amerika'nın ayrılması halinde
'Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerilimin' büyüyeceğini
öngörüyor.
Yine İsrail medyasından Ynet'in haberine göre; ABD bu planlı çekilmenin tüm detaylarını
İsrail'e iletti.
ABD'nin Aralık 2024'te yaptığı açıklamaya göre Suriye'de yaklaşık
2 bin
askeri bulunuyor. Ekibi de dahil olmak üzere bizzat Trump
Orta Doğu'dan Amerikan askerlerini çekeceğini
defaatle belirtmişti.
İsrail Basını: Türkiye Bölgede Güçlenecek
İsrail Basını: Türkiye Bölgede Güçlenecek
Donald Trump,
ilk ABD Başkanlığı döneminde
2018-19 yıllarında da Suriye'den Amerikan ordusunu çekme girişimlerinde bulunmuş
ancak tamamen bir çekilme gerçekleşmemişti.
İsrail basını, bu sefer
'eskisi kadar şanslı olmadıklarını'
belirterek ABD'nin kati suretle Suriye'den çekileceğine inanıyor. O dönemki korkularını,
"Amerikan askerinden boşalan alanın Rus ve İran milisleriyle dolmasından endişe ediyorduk"
sözleriyle ifade eden The Jerusalem Post, şimdiki korkularını ise
"Türkiye'nin bölgede etkinliği artacak"
ifadeleriyle tanımlıyor.
ABD Merkezli NYT de Doğruladı
ABD Merkezli NYT de Doğruladı
İsrail basınındaki haberlerin ardından
Amerikan medyasından
New York Times da ABD askerlerinin
Suriye'den çekilmeye başladığını doğruladı.
İlk etapta birkaç yüz askerin,
sonrasındaysa bölgedeki
2 bin askerin tamamının
Suriye'den çekileceği belirtildi.
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