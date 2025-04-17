ABD Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya hazırlanıyor

Plana göre; ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı ile koordinasyon halinde

Amerikanların politika hedeflerini desteklemek için

ek muafiyetler ve lisansların yanı sıra yabancı ortaklar ve müttefiklerden yardım da dahil olmak üzere

Suriye için bir dizi ek seçeneği