ABD Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya hazırlanıyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Antalya, 2025
Amerikan basını, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığının Suriye'ye uygulanan ekonomik yaptırımları hafifletme planlarını içeren bir mektuba ulaştı. Senato'ya gönderilen mektupta, "Rejim devrildi, Suriye'nin önündeki istikrar fırsatına engel olmayalım" ifadeleri yer alıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Politico,
ABD Dışişleri Bakanlığının üst düzey yetkililerinden
Paul Guaglianone'un, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Kıdemli Üyesi Elizabeth Warren'a
gönderdiği mektuba ulaştı.
Rejimden Kalma Yaptırımlar Kaldırılacak
Rejimden Kalma Yaptırımlar Kaldırılacak
Mektubun içeriğinde, Beşşar Esed'in zalim yönetiminin sona ermesi ve Suriye'nin Rusya ile İran güdümünden kurtulmasının ardından
oluşan fırsatlara işaret ediliyor.
Guaglianone, 2025 Ocak ayında Suriye'de temel hizmetlerin sağlanması için ABD tarafından verilen birtakım
lisansların artırılmasını,
yaptırımların da dereceli bir şekilde
sıfıra kadar indirilmesi
gerektiğini belirtiyor.
Plana göre; ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı ile koordinasyon halinde
Amerikanların politika hedeflerini desteklemek için
ek muafiyetler ve lisansların yanı sıra yabancı ortaklar ve müttefiklerden yardım da dahil olmak üzere
Suriye için bir dizi ek seçeneği
değerlendirmeye alacak.
ABD Suriye Hususunda Hemfikir
ABD Suriye Hususunda Hemfikir
ABD basını ise bu mektubu,
"Suriye'de
ekonomik kalkınmanın desteklenmesi için
gazeteciler ve diplomatlar olarak gerekli seferberliği göstermeliyiz"
ifadeleriyle kamuoyuna açıklarken, bir yandan da
"DEAŞ tehdidi sürüyor,
tamamen yok etmek için
büyük şansımız var"
söylemlerine gitti.
Ayrıca Politico'nun bir diğer iddiasına göre,
hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar,
Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması hususunda
hemfikir.
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