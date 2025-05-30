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ABD yargısı Trump'ın Harvard kararını süresiz olarak durdurdu

ABD yargısı Trump'ın Harvard kararını süresiz olarak durdurdu

10:3430/05/2025, Cuma
DHA
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ABD'deki Boston Bölge Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrencilere yönelik vize programını askıya alma girişimini süresiz olarak durdurdu.

Geçen hafta vize programını askıya alma girişimine geçici olarak durdurma kararı veren Yargıç Allison Burroughs, yürütmeyi durdurma kararını uzattığını duyurdu. Yargıç Burroughs, Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kabulünü durdurma kararını bloke eden geçici kararın, ihtiyati tedbir kararıyla değiştirilene kadar yürürlükte kalacağını kaydetti.


Yargıç Burroughs, Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrencilerini korumak için bir mahkeme kararı gerektiğini söyleyerek “Bu karar, buraya gelmekten endişe duyan uluslararası öğrenciler için bir koruma sağlıyor” ifadelerini kullandı.




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