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ABD'de 13 yaşındaki çocuk Tetris oyununda 157. seviyeye gelen ilk kişi oldu

ABD'de 13 yaşındaki Willis Gibson, dünya çapında popüler bir oyun olan Tetris'te 157. seviyeye gelen ilk kişi oldu. Oyunda geçirdiği 38. dakikanın ardından 157. seviyeye gelerek oyunu "yenen" ilk kişi olan Gibson, oyununun, kodlamasındaki sınırlamalar nedeniyle oynanamaz hale geldiği noktaya ulaştı. 1984 yılında Sovyet mühendis Alexey Pajitnov tarafından geliştirilen oyunun en üst seviyesinin 29'uncu seviye olduğu düşünülüyordu.

23:32 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:30 - 4/01/2024 Perşembe
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Willis Gibson, Tetris'te 157'inci seviyeye geldi.
Willis Gibson, Tetris'te 157'inci seviyeye geldi.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 13 yaşındaki Willis Gibson, Tetris oyununda 157. seviyeye gelen ilk kişi oldu.

New York Times'ın haberine göre, Gibson, Tetris oyununu oynarken çektiği 42 dakikalık bir video paylaştı.

Oyunda geçirdiği 38. dakikanın ardından 157. seviyeye gelerek oyunu "yenen" ilk kişi olan Gibson, oyununun, kodlamasındaki sınırlamalar nedeniyle oynanamaz hale geldiği noktaya ulaştı.

"Parmaklarımı hissedemiyorum"

Gibson ulaştığı seviyede oyunun hata vermesi üzerine videoda "Aman Allah'ım! Parmaklarımı hissedemiyorum, ellerimi hissedemiyorum. Bayılacağım." ifadelerini kullandı.

2021'den beri "Blue Scuti" adıyla Tetris oynayan Gibson, verdiği bir röportajda "son derece heyecanlı" olduğunu söyledi.

Oyunun "basitliği" nedeniyle ilgisini çektiğini belirten Gibson, "Başlaması kolay ama ustalaşması gerçekten zor." dedi.

En üst seviyenin 29'uncu seviye olduğu düşünülüyordu

Tetris, 1984'de Sovyet mühendis Alexey Pajitnov tarafından geliştirildi.

Oyun ilerledikçe düşen blokların hızının artması nedeniyle oyunun en üst seviyesinin, blokların bir insanın ayak uydurmasının neredeyse imkansız kılacak kadar hızlı düşmeye başladığı 29. seviye olduğu düşünülüyordu.



#Tetris
#rekor
#ABD
#Willis Gibson
1 saat önce
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