ABD'de 13 yaşındaki çocuk Tetris oyununda 157. seviyeye gelen ilk kişi oldu

New York Times'ın haberine göre, Gibson, Tetris oyununu oynarken çektiği 42 dakikalık bir video paylaştı.

2021'den beri "Blue Scuti" adıyla Tetris oynayan Gibson, verdiği bir röportajda "son derece heyecanlı" olduğunu söyledi.

En üst seviyenin 29'uncu seviye olduğu düşünülüyordu

En üst seviyenin 29'uncu seviye olduğu düşünülüyordu

Oyun ilerledikçe düşen blokların hızının artması nedeniyle oyunun en üst seviyesinin, blokların bir insanın ayak uydurmasının neredeyse imkansız kılacak kadar hızlı düşmeye başladığı 29. seviye olduğu düşünülüyordu.