ABD'de asker aileleri Fransız LaFarge şirketine dava açtı

ABD hükümetinin teröre maddi destek sağlama suçlamasıyla şirkete karşı açtığı ilk dava sonucunda, şirket suçunu kabul ederek 800 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Aileler, yeni açılan davada, Lafarge'ın 'ekonomik kişisel çıkarları'nın DEAŞ'ın Amerikalılar da dahil olmak üzere masum sivilleri katletmesine olanak sağladığını söyledi.

Dava dilekçesinde, "Davalıların DEAŞ'a yaptığı ödemeler ve iş ortaklığı, DEAŞ'ın Amerikalıları öldürme niyeti ve kabiliyetine sahip acımasız bir terörist deve dönüşmesi için ihtiyaç duyduğu sermayeyi sağladı." denildi.

Davacıların DEAŞ'ın sorumlu tutulduğu saldırılarda öldürülen üç ABD askerinin aileleri olduğu açıklandı.

California Donanması'ndan Baş Astsubay Jason Finan, 20 Ekim 2016'da Irak'ta DEAŞ tarafından yerleştirilen bir patlayıcı cihazla öldürüldü.

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Eşi ve ailesi, ölümünden bu yana "şiddetli zihinsel ıstırap, aşırı duygusal acı ve ıstırap yaşadıklarını" söyledi.

Virginia'dan Donanma Kıdemli Astsubay Scott Cooper Dayton, 24 Kasım 2016'da Suriye'nin Ayn İsa kentinde DEAŞ tarafından yerleştirilen bir el yapımı patlayıcı tarafından öldürüldü.

Davacılar arasında dul eşi ve çocukları da var.

Eski Denizci David Berry ise Virginia'dan 12 yıllık bir savaş gazisiydi ve 27 Ocak 2015'te Libya'daki Corinthia Oteli'ne düzenlenen bir DEAŞ saldırısında öldürüldü.

O sırada Berry, özel bir müteahhit için çalışıyordu.