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ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı

ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı

09:137/06/2025, Cumartesi
DHA
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ABD Hazine Bakanlığı, İran'la bağlantılı 10 kişi ve 27 kuruluş için yönelik yaptırım kararı alındığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'la bağlantılı 10 kişi ve 27 kuruluş için yaptırım kararı alındığı belirtildi. Açıklamaya göre, yaptırımlar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hong Kong'daki bazı kuruluşları da kapsıyor.


BAE VE HONG KONG'DAKİ BAZI KURULUŞLARI DA KAPSIYOR

Açıklamaya göre, yaptırımlar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hong Kong’daki bazı kuruluşları da kapsıyor.

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