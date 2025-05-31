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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

10:4431/05/2025, Cumartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 azalarak 461'e geriledi. Son bir yılda ise kule sayısı 35 azaldı. Brent petrol varil fiyatı 62,60 dolar, WTI tipi ham petrol ise 60,28 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 azaldı.


Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.


  • Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-30 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 4 azalarak 461'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 35 azaldı.


Perşembe gününü 63,26 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 62,60 dolar seviyesinde tamamladı.


Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,28 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 60,57 dolar seviyesinde tamamlamıştı.




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