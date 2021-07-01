Dünya Afganistan ve Irakın işgallerinin baş mimarı katil Rumsfeld hayatını kaybetti
AMERİKA

Afganistan ve Irak’ın işgallerinin baş mimarı katil Rumsfeld hayatını kaybetti

ABD’nin 2001’de Afganistan’ı, 2003 yılında ise Irak’ı işgalinin baş mimarlarından biri olan eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Afganistan ve Irak’ın işgallerinin baş mimarı katil Rumsfeld hayatını kaybetti
Rumsfeld

ABD’nin 2001’de Afganistan’ı, 2003 yılında ise Irak’ı işgalinin baş mimarlarından biri olan eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, 88 yaşında hayatını kaybetti.

IRAK İŞGALİNİN MİMARLARINDAN
ABD’de eski Başkan George W. Bush döneminde savunma bakanlığı görevi yapan Donald Rumsfeld, 88 yaşında hayatını kaybetti. Rumsfeld, ABD’nin 2001 yılında Afganistan’ı ve 2003 yılında ise Irak’ı işgal etmesinin baş mimarlarından biri olarak biliniyor. Rumsfeld, Irak’ın işgali sonrası 2006 yılında istifa etmişti.

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