Afganistan ve Irak’ın işgallerinin baş mimarı katil Rumsfeld hayatını kaybetti

Spor

Abdülkadir Ömür pişmanlığı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mali genel kurulda yaptığı konuşmada, “Oyuncu kendi yeteneği ile kendi pazarını kendi oluşturur. Uğurcan biz geldiğimizde 3. kaleciydi. Abdülkadir Ömür’e Manchester City 23 Milyon Euro verdi. İtiraf ediyorum, vermeyerek hata yaptım. Ben o hatayı bir kere yaparım” dedi