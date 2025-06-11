Almanya Başbakanı Merz: ABD ile Çin arasında varılan anlaşma Avrupa'nın zararına değil

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Çin arasında nadir toprak elementlerine ilişkin varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ve bunun Avrupa'nın zararına olmadığını söyledi.

Merz, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

ABD ile Çin arasında nadir toprak elementlerin ihracat kısıtlamalarının hafifletilmesi konusunda varılan anlaşmayı değerlendiren Merz, “Amerika ile Çin arasında nadir toprak elementlerine ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Avrupa'nın zararına değil, aksine ortadan kaldırılmış başka bir ihtilaftır.” dedi.

Merz, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ticari anlaşmazlıkların giderilmesini de isteyerek, “Amerikalılarla aramızdaki ticari anlaşmazlıkları da benzer şekilde azaltmayı ve mümkün olduğunda ortadan kaldırmayı başaracağımızı ümit ediyorum.” diye konuştu.

Açık pazarların, serbest ticaretin ve hammaddeye erişimin herkes için en iyi çözüm olduğunu ve buna katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Merz, “Yakın gelecekte Amerika ile gümrük vergileri gibi konularda da bir anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum.” ifadesini kullandı.





Los Angeles'taki olaylar

ABD'deki Los Angeles'ta çıkan olaylarla ilgili bir soruya ilişkin de Merz, ABD'deki iç siyasi olayları buradan değerlendirmek istemediğini söyledi.

Merz, Los Angeles'tan gelen görüntülerin rahatsız edici olduğunu belirterek, “Ancak umarım hızlı bir çözüm bulunur ve bu çatışmalar da hızlı şekilde sona erer.” değerlendirmesinde bulundu.





AB'nin Rusya'ya karşı hazırladığı yaptırım paketi

AB'nin Rusya'ya yönelik hazırlayacağı 18. yaptırım paketi konusunda birlik ülkelerinin anlaşmaya varacağına inandığını belirten Merz, AB'deki daimi temsilciler kurulunun bu paketi gelecek hafta ilk kez gündeme alacağını belirtti.

Merz, “Bu konuyu Avrupa Liderler Zirvesi'nde tekrar görüşmemiz gerekebilir. Ancak belki de önümüzdeki hafta da bu konuda bir anlaşmaya varılabilir.” ifadesini kullandı.



