Dünya Arnavutluk Türkiyeden 8 milyon Euro değerinde İHA Alacak
AVRUPA

Arnavutluk Türkiye'den 8 milyon Euro değerinde İHA Alacak

Arnavutluk Türkiye'den 8 milyon Euro değerinde İHA/SİHA satın alacak. Parlamento tarafından yayınlanan belgede İHA satın alımının ulusal güvenliğin artırılmasına yönelik olduğu vurgusu yapıldı. İçişleri Bakanı Bledar Çuçi de bu ayın başlarında Baykar şirket yetkilileriyle yaptığı görüşme ve fabrika ziyaretini gösteren bir video yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arnavutluk Türkiyeden 8 milyon Euro değerinde İHA Alacak
​Arnavutluk Türkiye'den 8 milyon Euro Değerinde İHA Alacak.

Arnavutluk, Türkiye'den 8 milyon Euro değerinde Bayrakta İHA ve SİHA satın alacak.

22 Haziran'da değiştirilen hükümet bütçesi bu amaçla Savunma Bakanlığı'na ödenek ayırıyor.

İÇİŞLERİ BAKANI YERİNDE İNCELEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, bu ayın başlarında şirket yetkilileriyle yaptığı görüşme ve fabrika ziyaretini gösteren bir video yayınladı.

Geçen yıl Arnavutluk, bir Türk savunma firması olan Ulusal Savaş Teknolojileri Savunma Sistemleri A.Ş. tarafından geliştirilen bir anti-drone sisteminin ilk alıcısı olmuştu.

Arnavutluk İçişleri Bakanı Çuçi Bayraktar TB2'yi inceledi
EKONOMİ
Arnavutluk İçişleri Bakanı Çuçi Bayraktar TB2'yi inceledi

ULUSAL GÜVENLİĞİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ADIM

Öte yandan Arnavutluk parlamentosu tarafından 23 Haziran’da yayınlanan belgede Türkiye'ye ayrılan bütçenin tutarı yayınlandı. Belgede, harcamalar ulusal güvenliğin artırılmasına yönelik önlemlerin alınması kapsamında değerlendirildi.

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: SİHA'ların savunma sistemimize katkısı büyük olacak
GÜNDEM
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: SİHA'ların savunma sistemimize katkısı büyük olacak

SİHA sırasına Polonya da girdi: Polonyalı bakandan Bayraktar TB2 paylaşımı
DÜNYA
SİHA sırasına Polonya da girdi: Polonyalı bakandan Bayraktar TB2 paylaşımı

Baltık ülkeleri Rus müdahalesine karşı Bayraktar TB2 ile caydırıcılık oluşturmaya çalışıyor
DÜNYA
Baltık ülkeleri Rus müdahalesine karşı Bayraktar TB2 ile caydırıcılık oluşturmaya çalışıyor
Abone Ol Google News
Kapalı gişe oynuyor

'Kapalı gişe oynuyor'

​Sarıyer'de 'domuz izleme' tribünü dikkat çekiyor.
Kestiği ağaç hayatını değiştirdi

Kestiği ağaç hayatını değiştirdi

Yarım milyondan fazla fiyata satışa çıkardı.
Rum kesiminden itiraf gibi SİHA açıklaması: Çözüm arıyoruz

​1970 ve 1980'li yıllara nostaljik bir yolculuk yaptırıyor

Yılda 15 ton altın çıkaracak

36'ncı katta<br>10 gün bekledi

36'ncı katta
10 gün bekledi

​Gelen ekipler inanamadı, kucaklarında taşıyarak indirdiler.

Fiyatlar uçtu İstanbul'un dört ilçesinde vatandaş kiralık ev için sıraya girdi
Ekonomi

Fiyatlar uçtu İstanbul'un dört ilçesinde vatandaş kiralık ev için sıraya girdi

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle evlilik sezonunun açılması, taşınmaların başlaması ve kentsel dönüşümdeki hareketlilik kiralık fiyatlarını da artırıyor. İstanbul’da 1500 TL olan bir daire yeni kiracılara 2500 TL’lere kadar fiyatlara kiralanabiliyor. Bazı ilçelerde ise kiralık konut sıkıntısı çekiliyor. Öyle ki Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar'da kiracı olmak için vatandaşlar, emlakçılara isim yazdırıp haftalarca dahi sıra bekliyor. Bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri ise eski kiracılarını çıkarıp yerine aynı evi iki katı fiyatına kiralamaya başladığı belirtiliyor.
Araç sürücülerinin dikkatine: Psikoteknik belgesi için son 4 gün
Gündem

Araç sürücülerinin dikkatine: Psikoteknik belgesi için son 4 gün

İçişleri Bakanlığı kararıyla 30 Hazirandan itibaren ticarî araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması zorunlu hale geldi. Test raporu olmayan sürücülere para cezası uygulanacak. Ayrıca araç kullanmalarına izin verilmeyecek.
Siyah akan Nilüfer Çayı kaynağında içilebilecek kadar temiz
Gündem

Siyah akan Nilüfer Çayı kaynağında içilebilecek kadar temiz

Uludağ'dan başlayıp, sanayi tesislerinin arasından 200 kilometre katettikten sonra Karacabey’den Marmara Denizi’ne simsiyah dökülen Nilüfer Çayı'nın kaynağından içilebilecek kadar temiz olduğu görüldü. Soğukpınar mevkiinde kayalıkların arasından çıkan Nilüfer Çayı'nın kaynağı ve Uludağ'ın eteklerindeki yatağı, dronla havadan görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.