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Ateşkesin ardından Pakistan'da orduya destek gösterileri düzenleniyor

Ateşkesin ardından Pakistan'da orduya destek gösterileri düzenleniyor

17:0110/05/2025, Cumartesi
AA
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Hindistan ile Pakistan arasında 7 Mayıs'ta başlayan gerilim, bugün iki ülkenin aldığı kararla ateşkesle sonuçlandı.
Hindistan ile Pakistan arasında 7 Mayıs'ta başlayan gerilim, bugün iki ülkenin aldığı kararla ateşkesle sonuçlandı.

Hindistan'ın 7 Mayıs'taki füze saldırısıyla Yeni Delhi ile İslamabad arasında başlayan gerilimin ateşkesle sonlandığı Pakistan sokaklarında, orduya destek gösterileri düzenleniyor. Pakistan'ın birçok şehrinde binlerce kişi ordularına destek vermek için sokaklara döküldü. Destek gösterilerinin önemli adreslerinden biri de Pakistan'ın başkenti İslamabad oldu.

İslamabad'da binlerce kişi orduya destek için sokaklara çıktı. Ellerinde Pakistan bayrakları taşıyan göstericiler "Pakistan çok yaşa, Pakistan ordusu çok yaşa" sloganları attı.

Gösterilerin düzenlediği İslamabad sokaklarında Başbakan Şahbaz Şerif ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asim Munir'in fotoğraflarının yer aldığı pankartlar asıldı.

Gösteriye katılan Talat Kazimi yaptığı açıklamada, orduya destek vermek için gösteriye katıldığını belirtti.


"Ateşkes kararı her iki ülke için de iyi bir karar."

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin ateşkesle sonlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kazimi, "Ateşkes kararı her iki ülke için de iyi bir karar." dedi.

Savaşın hiçbir ülke için iyi bir şey olmadığını dile getiren Kazimi, Hindistan'ın 7 Mayıs'taki gibi benzeri girişimlerde bulunmaması gerektiğini kaydetti.

Malik Nedim Akhtar da ateşkesin iki ülkenin yanı sıra bölge ve dünya için iyi bir karar olduğunu belirtti.

Akhtar, "Ateşkes (Pakistan ve Hindistan'daki) halk ve tüm dünya için iyi (bir karar) aksi halde ateşkes olmasaydı sadece Pakistan ve Hindistan için değil, tüm dünya için çok büyük bir kayıp olurdu. Belki de Üçüncü Dünya Savaşı başlayabilirdi. Bu nedenle ateşkes hem iki ülke hem de dünya için iyi bir karar oldu." ifadelerini kullandı.

Hindistan ile Pakistan arasında 7 Mayıs'ta başlayan gerilim, bugün iki ülkenin aldığı kararla ateşkesle sonuçlanmıştı.



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