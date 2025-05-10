Ateşkesin ardından Pakistan'da orduya destek gösterileri düzenleniyor

Akhtar, "Ateşkes (Pakistan ve Hindistan'daki) halk ve tüm dünya için iyi (bir karar) aksi halde ateşkes olmasaydı sadece Pakistan ve Hindistan için değil, tüm dünya için çok büyük bir kayıp olurdu. Belki de Üçüncü Dünya Savaşı başlayabilirdi. Bu nedenle ateşkes hem iki ülke hem de dünya için iyi bir karar oldu." ifadelerini kullandı.