Avrupa ve Asya'da 'kızamık' alarmı: 27 yıl sonra pik yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ve Orta Asya'da yer alan 53 ülkede en yüksek kızamık vakalarının bildirildiğini duyurdu. 1997'den sonra ilk kez bu kadar tırmanan rakamlar için DSÖ, 2024 sonrasında 38 kişinin kızamık nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.
DSÖ ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2024 yılı için Avrupa ve Orta Asya'daki 53 ülkeyi kapsayan kızamık vakalarına ilişkin bir rapor yayımladı.
38 ölüm bildirildi
Vakaların yüzde 40'ından fazlasının 5 yaş altı çocuklarda görüldüğüne işaret edilen raporda, bildiren vakaların yarısından fazlasının hastaneye yatırıldığı kaydedildi.
Avrupa Bölgesi'nin, 2024'te küresel olarak tüm kızamık vakalarının üçte birini oluşturduğu da kaydedildi.
"Kızamık geri döndü ve bu bir uyarı çağrısı. Yüksek aşılama oranları olmadan sağlık güvenliği olmaz. Avrupa ve Orta Asya için yeni bölgesel sağlık stratejimizi şekillendirirken, gerilemeyi göze alamayız. Her ülke, aşılanmamış topluluklara ulaşmak için çabalarını artırmalı."