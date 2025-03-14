Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Avrupa ve Asya'da 'kızamık' alarmı: 27 yıl sonra pik yaptı

Avrupa ve Asya'da 'kızamık' alarmı: 27 yıl sonra pik yaptı

17:3614/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
DSÖ'ye göre; Avrupa Bölgesi'nde 2024'te en yüksek kızamık vakaları görüldü.
DSÖ'ye göre; Avrupa Bölgesi'nde 2024'te en yüksek kızamık vakaları görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ve Orta Asya'da yer alan 53 ülkede en yüksek kızamık vakalarının bildirildiğini duyurdu. 1997'den sonra ilk kez bu kadar tırmanan rakamlar için DSÖ, 2024 sonrasında 38 kişinin kızamık nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.

DSÖ ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2024 yılı için Avrupa ve Orta Asya'daki 53 ülkeyi kapsayan kızamık vakalarına ilişkin bir rapor yayımladı.

Avrupa Bölgesi'nde 2024 için 127 bin 350 kızamık vakasının bildirildiği raporda,
"Bu, 2023 için bildirilen sayının iki katı ve 1997'den beri bölgede görülen en yüksek vaka sayısı."
denildi.

38 ölüm bildirildi

Vakaların yüzde 40'ından fazlasının 5 yaş altı çocuklarda görüldüğüne işaret edilen raporda, bildiren vakaların yarısından fazlasının hastaneye yatırıldığı kaydedildi.

Raporda,
"(2024 ve sonrası için) 6 Mart 2025 itibarıyla alınan ön verilere göre kızamık nedeniyle toplam 38 ölüm bildirildi."
bilgisi paylaşıldı.

Avrupa Bölgesi'nin, 2024'te küresel olarak tüm kızamık vakalarının üçte birini oluşturduğu da kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, şu ifadeleri kullandı:

"Kızamık geri döndü ve bu bir uyarı çağrısı. Yüksek aşılama oranları olmadan sağlık güvenliği olmaz. Avrupa ve Orta Asya için yeni bölgesel sağlık stratejimizi şekillendirirken, gerilemeyi göze alamayız. Her ülke, aşılanmamış topluluklara ulaşmak için çabalarını artırmalı."



#Dünya Sağlık Örgütü
#Salgın
#Kızamık

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak vergisi 1. taksit ne zamana kadar ödenecek? İşte ilk ödemenin yapılacağı tarihler