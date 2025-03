ABD'de salgın alarmı: 12 eyalete yayıldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkedeki kızamık salgınıyla ilgili açıklama yaptı. CDC'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ülke genelinde çoğu çocuk, toplam 222 vakanın tespit edildiği, Texas ve New Mexico eyaletleri başta olmak üzere Alaska, California, Florida, Georgia, Kentucky, New Jersey, New York, Pensilvanya, Rhode Island ve Washington eyaletlerinde de kızamık vakalarına rastlandığı ifade edildi.