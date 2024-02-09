Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Aynur Adıgüzel, Avrupa'da yaşanan kızamık vakalarındaki artışın aşılanma oranındaki düşüşten dolayı kaynaklanabileceğini söyledi.

AŞILARI EKSİK OLAN ÇOCUKLAR TESPİT EDİLMELİ

Aşı talebindeki azalma, Kovid-19 salgını sırasında ve sonrasında yanlış bilgilerin ve güvensizliğin artmasının kızamık vakalarındaki artışa neden olduğunu da aktaran Uzm. Dr. Adıgüzel, “Aşıları eksik olan çocuklar tespit edilmeli. Aileler bilinçlendirilip, aşılara duyulan güveni arttırılmalı. Bir yaş altı çocuklarda ve erişkinlerde komplikasyon riski daha yüksek. Kızamık geçirenlerin yüzde 1 ile 6'sında zatürre, yüzde 6'sında ishal, yüzde 7 ila 9'unda ise ciddi orta kulak enfeksiyonu ile bin vakada bir körlük ve beyin iltihabı görülüyor" ifadelerini kullandı.

İLK 7 GÜN EN RİSKLİ DÖNEM

Uzm. Dr. Aynur Adıgüzel, kızamık hastalığının nedeninin kızamık virüsü (rubeola) kaynaklı olduğunu ve çok bulaşıcı olduğunu dile getirdi. Virüsün hava damlacıkları ile ya da enfekte kişilerin burun ve boğaz salgılarının doğrudan ya da dolaylı (bulaşmış nesneler aracılığıyla) temasıyla bulaştığını belirten Uzm. Dr. Adıgüzel, virüsün hastalar üzerindeki şikayetlerine yönelik şunları söyledi:

“Daha önce kızamık geçirmemiş veya aşı ile korunur hale gelmemiş birisi kızamık ile karşılaşırsa, bulaşma riski çok yüksek. Virüsün kuluçka dönemi 10 ila 14 gün ve şikayetler başlamadan önceki iki gün ile döküntü başladıktan sonraki dört gün en bulaşıcı dönem. 1 ila 3. gün; hafif veya yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık, üst azı dişlerinin yanındaki dişetlerinde ve yanak içinde beliren küçük beyaz noktalar (Koplik lekeleri) gözlemlenir. 4 ila 8. günler arasında ise yüksek ateş, döküntü, kulak arkasından başlayarak yüz, gövde ve daha sonra kol ve bacaklara yayılır. Bir süre sonra aynı sırayı izleyerek solar ve yerinde geçici bir renk değişikliği bırakır. Göz konjonktivası iltihabı görülebilir ve ışığa karşı hassaslık başlar. Bir kez geçirildiğinde hayat boyu bağışıklık bırakır."

20 HASTADAN BİRİNİ KAYBEDİYORUZ

Gelişmekte olan ülkelerde her 20 kızamık vakasından birinin kaybedildiğini de belirten Uzm. Dr. Adıgüzel, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Kızamık hastalığının önlenmesi için en etkili yöntem aşılanma. Zayıflatılmış canlı virüs aşıcı (MMR), yüzde 97 oranında koruma sağlıyor. Kızamık aşısı, çocukluk dönemi aşı takviminde KKK (Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak) şeklinde 12. ayda ve (4-6 yaş arasında) toplam iki doz olmak üzere ücretsiz olarak uygulanmaktadır."



