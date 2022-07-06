Dünya Avrupa yüzünü Afrikaya çevirdi Rus enerjisine alternatif aranıyor
AFRİKA

Avrupa yüzünü Afrika’ya çevirdi: Rus enerjisine alternatif aranıyor

Ukrayna’nın Rusya tarafından işgali sonrası Avrupa özelinde tüm dünyada enerji denklemi yeniden kuruluyor. Moskova’yı cezalandırmak isteyen Batı dünyası, enerji için yeni ihracatçılar aramaya başladı.

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Avrupa yüzünü Afrika’ya çevirdi: Rus enerjisine alternatif aranıyor
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Ukrayna’nın Rusya tarafından işgali sonrası Avrupa özelinde tüm dünyada enerji denklemi yeniden kuruluyor. Moskova’yı cezalandırmak isteyen Batı dünyası, enerji için yeni ihracatçılar aramaya başladı. ABD’nin uzun süredir Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihraç etme arzusu bilinmesine rağmen coğrafi uzaklık ve bunun beraberinde getirdiği maliyet artışı Avrupalı ülkeleri farklı alternatiflere yöneltiyor. Bu anlamda rezerv büyüklüğü ve fiziksel yakınlık dolayısıyla akla Kuzey ve Batı Afrika ülkeleri geliyor.

CEZAYİR VE MISIR ÖNE ÇIKIYOR

Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığı sona erdirmek için bir Avrupa Komisyonu planı olan ‘REPowerEU’, yayınladığı raporda, Mısır ve Batı Afrika’yı potansiyel kaynaklar olarak özellikle belirtti. Komisyonun istatistiklerine göre, Cezayir şu anda 2021’de ithalatının yüzde 12,6’sını sağlayarak Avrupa Birliği’nin (AB) açık ara en büyük Afrikalı doğal gaz tedarikçisi konumunda.

Nijerya yüzde 3,5 ile ikinci, son dört yılda AB’ye enerji ithalatını dört katı artıran Mısır ise yüzde 2,5 ile üçüncü sırada yer alıyor. Enerji alanında küresel bir araştırma ve danışmanlık şirketi olaran Wood Mackenzie’nin gaz ve LNG araştırmalarından sorumlu başkan yardımcısı Massimo Di Odoardo, AB’nin enerji alternatifi arayışıyla ilgili “Afrika, yakınlığı göz önüne alındığında iyi bir konumda. Afrikalı ülkeler, Rusya’dan uzaklaşmaya çalışırken Avrupa’nın ana tedarikçisi olmak istiyorsa hızlı hareket etmeli” ifadelerini kullandı.

ENERJİ TRANSFERİ BAŞLADI

AB’nin artan ihtiyaçlarını karşılama konusunda en şanslı üreticiler Cezayir ve Mısır olarak öne çıkıyor. Avrupa’ya enerji transferi başlarken, Cezayir’in devlete ait ulusal petrol şirketi Sonatrach ile Mısır’ın EGAS’ı, İtalyan enerji devi ENI ile uzun süredir devam eden ilişkileri sayesinde Rusya’ya getirilen yaptırımlar sonrası Avrupa pazarındaki paylarını en çok artıran şirketler oldu.

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