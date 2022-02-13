Dünya BAE Cumhurbaşkanı Erdoğanın ziyaretine hazırlanıyor Ülke Türk bayrakları ile donatılacak
ORTADOĞU

BAE Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor: Ülke Türk bayrakları ile donatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında ülkedeki önemli simge yapılar ve ikonik binalar Türkiye ve BAE bayrakları ile donatılacak. Karşılama gösterileri arasında Burj Khalifa'nın görsel bir gösterimle aydınlanması da yer alıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
BAE Cumhurbaşkanı Erdoğanın ziyaretine hazırlanıyor: Ülke Türk bayrakları ile donatılacak
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın 24 Kasım 2021'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından BAE'ye 14-15 Şubat’ta iade ziyareti yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında Abu Dabi ve Dubai'de temaslarda bulunacak. Erdoğan'ın Dubai Expo'da "Türk Milli Günü"nün açılışını gerçekleştirmesi ve iş insanlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor.

Ayrıca, iki ülke arasında 24 Kasım 2021'de başlayan yatırım sürecinin ardından yeni anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

BAE BU ZİYARETE HAZIRLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında ülkedeki önemli simge yapılar ve ikonik binalar Türkiye ve BAE bayrakları ile donatılacak.

Karşılama gösterileri arasında Burj Khalifa'nın görsel bir gösterimle aydınlanması da yer alıyor.

Kutlamalara BAE'li vatandaşların da katılım göstermesi beklenirken, ziyaret günlerdir ülke basınında en önemli haberlerden biri olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize de olumlu yansıyacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize de olumlu yansıyacak

Yatırımda yeni fırsatlar oluşturacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye iade-i ziyaret
GÜNDEM
Yatırımda yeni fırsatlar oluşturacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye iade-i ziyaret

BAE Veliaht Prensi Al Nahyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
GÜNDEM
BAE Veliaht Prensi Al Nahyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
Fenerbahçe göndermesi

Fenerbahçe göndermesi

​Kayserisporlu oyuncunun yaptığı hareket Galatasaraylıları kızdırdı.
Galibiyeti unuttu

Galibiyeti unuttu

​Sarı kırmızılılar evinde Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.
Boluluların tepkisini çekmişti: CHPli Tanju Özcan alkollü mekandan çıkarken görüntülendi

DAP halka arz ediliyor

DAP halka arz ediliyor

​Halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek.

​İki lider 'Ukrayna krizini' masaya yatırıyor.

Geriden gelerek kazandı

Geriden gelerek kazandı

​Fenerbahçe deplasmanda GZT Giresunspor'u mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.