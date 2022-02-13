BAE Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor: Ülke Türk bayrakları ile donatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın 24 Kasım 2021'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından BAE'ye 14-15 Şubat’ta iade ziyareti yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında Abu Dabi ve Dubai'de temaslarda bulunacak. Erdoğan'ın Dubai Expo'da "Türk Milli Günü"nün açılışını gerçekleştirmesi ve iş insanlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor.
Ayrıca, iki ülke arasında 24 Kasım 2021'de başlayan yatırım sürecinin ardından yeni anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.
BAE BU ZİYARETE HAZIRLANIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında ülkedeki önemli simge yapılar ve ikonik binalar Türkiye ve BAE bayrakları ile donatılacak.
Karşılama gösterileri arasında Burj Khalifa'nın görsel bir gösterimle aydınlanması da yer alıyor.
Kutlamalara BAE'li vatandaşların da katılım göstermesi beklenirken, ziyaret günlerdir ülke basınında en önemli haberlerden biri olarak görülüyor.