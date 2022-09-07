Dünya Balkan turunda üçüncü durak Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistana gitti
AVRUPA

Balkan turunda üçüncü durak: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in davetine icabetle geldiği Belgrad'daki resmi temaslarının ardından Hırvatistan'a gitti.

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Haber Merkezi AA
Balkan turunda üçüncü durak: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistana gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, TSİ 21.05'te Zagreb Franjo Tudjman Uluslararası Havalimanı'na indi.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ve eşi Emel Hızlan, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Bartol Simunic, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Frano Matusic, Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Sebastian Rogac ve Cumhurbaşkanlığı Protokol Genel Müdürü Dragana Podner karşıladı.

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Zagreb'e geldi.

Havalimanından ayrılan Erdoğan ve beraberindeki heyet, konaklayacakları otele geçti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Artık kimlikle Sırbistan'dan Türkiye'ye rahatlıkla seyahat edilebilecek. Türkiye'den de Sırbistan'a kimlikle seyahat edilebilecek. Adeta kendi ülkenizde bir şehirden bir şehre gider gibi yeni bir süreci başlatmış oluyoruz' ifadelerini kullandı.


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