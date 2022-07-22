Batı’nın Kiev’e verecek silahı kalmadı

Sovyetler dönemi stokunun tükendiğini ve Rusya’ya karşı direnişin devam edebilmesinin kendilerine verilen NATO mühimmatına bağlı olduğunu duyuran Kiev yönetimine Batılı müttefiklerinden kötü haber geldi. Avrupa ülkeleri, silah stoklarının tükendiğini açıklayarak Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım yapamayacaklarını açıkladı. Savaş öncesi dönemde Ukrayna’nın sırtını sıvazlayarak cesaretlendiren ve Rusya pes edene kadar yardım taahhüdünde bulunan Avrupa ülkelerinin askeri yardıma devam edemeyeceğini açıklaması, Batı’nın ipiyle kuyuya inilmeyeceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

HOLLANDA ÇIKARLARINI ÖNCELEDİ

Hollanda ordusu, Ukrayna’yı askeri ekipmanla desteklemek için yapabileceklerinin sınırına ulaştığını duyurdu. Hollanda Savunma Bakanı Christophe van der Maat, “Depolarımız sonsuz dolulukta değil. Yapabileceklerimiz giderek azalıyor ve bizim için daha stresli hale geliyor” açıklamasında bulundu. Ukrayna’daki savaşın AB’nin çıkarlarını etkilediğini belirten Bakan, ancak ülke çıkarlarını giderek daha fazla etkilediğini belirtti.

‘DAHA FAZLASINI VEREMEYİZ’

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Mullheim kenti ziyareti sırasında verdiği demeçte, “Savaştan zarar gören Ukrayna’ya daha fazlasını veremeyiz. Ukraynalı meslektaşım da bunun farkında. Ukrayna’ya daha fazlasını veremem” dedi. Ukrayna’ya yeterince askeri destek vermemekle suçlanan Berlin yönetimi, savaşın ilk aylarında silah bekleyen Kiev’e kask ve çelik yelek göndereceğini açıklayarak eleştirilerin odağı olmuştu.

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İTALYA’NIN BAHANESİ İÇ SİYASET

Siyasi olarak çalkantılı bir dönemden geçen İtalya’nın Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülke içi dinamikleri gerekçe göstererek Ukrayna’ya silah sevkiyatının duracağı sinyalini verdi. Görevdeki hükümetin sağ çıkamaması durumunda askeri yardımın sonlanacağını belirten Di Maio, askeri bütçeyi onaylayacak bir yapılanmanın kurulmasının haftalar alacak olduğunu belirtti. İtalyan Bakan, son hükümetin kurulmasının yüz gün sürdüğünü de hatırlattı.

İKAME YILLAR ALACAK

İngiltere Genelkurmay Başkanlığı, Rus işgaline karşı direnen Ukrayna’ya verilen silahların yerine yenilerinin stoklanmasının birkaç yıllık bir zaman alabileceğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Amiral Sir Tony Radakin, İngiltere’nin Ukrayna’ya çok çeşitli silahlar sağladığını ifade ederek, İngiliz ordusunun stoklarının bir nebze boşaldığını kaydetti. Kraliyet Donanması’nın eski Başkanı Lord West ise, Londra’ya zaman kaybetmeden silah üretmeye başlaması çağrısında bulunmuştu.

DÜNYA Ukrayna Batı’nın silahları ile direniyor