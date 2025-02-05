Beyaz Saray'da utanç gecesi: Trump'tan katil Netanyahu'ya 'kahraman' muamelesi

'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 'kahraman' gibi karşılandı. Ortak basın toplantısında Trump, krizi daha da derinleştiren açıklamalarda bulunarak, Gazzelilerin bölgeden sürülmesiyle ilgili 'tehcir' planlarını dile getirdi. Bu sözler, Netanyahu'yu bile şaşırtırken, İsrail Başbakanı "Başkan Trump, durumu çok daha ileri bir noktaya taşıyor. O bölge için farklı bir gelecek öngörüyor." ifadeleriyle memnuniyetini ortaya koydu. Hamas ise Trump'ın skandal açıklamalarına rest çekerek "Kesinlikle reddediyoruz!" dedi.
7 Ekim'den bu yana Gazze'de ağır saldırılar düzenleyen terör devleti İsrail, 50 binden fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Bu buluşma, dünya tarihinin kara sayfalarına eklenirken, Trump'ın Gazze'de zorla göç ettirme planlarına ilişkin açıklamaları da büyük tepki çekti.
Yakalama kararı olan katili kapıda karşıladı
İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim'den beri Gazze'de uyguladığı soykırım ile 50 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Soykırım suçundan yargılanan katil Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldı. O Netanyahu dün ABD'yi ziyaret etti. ABD'nin yeni seçilmiş Başkanı Donald Trump, soykırımcı Netanyahu'yu kapıda karşıladı, kabine üyeleri ile tek tek tanıştırdı, yerine oturana kadar bekledi. Dünya bu utanç görüntülerini anbean izledi.
Soykırıma destek basın toplantısında da sürdü
50 binden fazla masum insanın ölümüne sebep olan Netanyahu’nun kahraman gibi karşılanması yetmezmiş gibi, bir de ortak basın toplantısı düzenlendi. Ancak asıl skandal, toplantıda yapılan açıklamalarla daha da derinleşti. Trump, Gazze’de yaşayan 1.8 milyon insanı zorla göç ettirmek istediklerini açıkça dile getirdi. Bu sözler, soykırım politikalarıyla bilinen Netanyahu’yu bile şaşırtacak boyuttaydı.
"Gazze'yi ABD devralacak"
Trump'ı öve öve bitiremedi
Onun farklı bir fikri var ve bence buna dikkat etmeye değer. Bu (Gazze) hakkında konuşuyoruz. Bunu insanlarıyla, ekibiyle araştırıyor. Bence bu tarihi değiştirebilecek bir şey ve gerçekten bu yolu takip etmeye değer.
Hamas'tan rest
Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamasına sert tepki gösterdi.