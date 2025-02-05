Beyaz Saray'da utanç gecesi: Trump'tan katil Netanyahu'ya 'kahraman' muamelesi

7 Ekim'den bu yana Gazze'de ağır saldırılar düzenleyen terör devleti İsrail, 50 binden fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.





Bu süreçte, 'Gazze Kasabı ' olarak nitelendirilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün ABD'yi ziyaret etti. ABD Başkanı Donald Trump, katil Netanyahu'yu kapıda karşılayarak ortak bir basın toplantısı düzenledi.





Bu buluşma, dünya tarihinin kara sayfalarına eklenirken, Trump'ın Gazze'de zorla göç ettirme planlarına ilişkin açıklamaları da büyük tepki çekti.









Yakalama kararı olan katili kapıda karşıladı





İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim'den beri Gazze'de uyguladığı soykırım ile 50 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Soykırım suçundan yargılanan katil Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldı. O Netanyahu dün ABD'yi ziyaret etti. ABD'nin yeni seçilmiş Başkanı Donald Trump, soykırımcı Netanyahu'yu kapıda karşıladı, kabine üyeleri ile tek tek tanıştırdı, yerine oturana kadar bekledi. Dünya bu utanç görüntülerini anbean izledi.









Soykırıma destek basın toplantısında da sürdü





50 binden fazla masum insanın ölümüne sebep olan Netanyahu’nun kahraman gibi karşılanması yetmezmiş gibi, bir de ortak basın toplantısı düzenlendi. Ancak asıl skandal, toplantıda yapılan açıklamalarla daha da derinleşti. Trump, Gazze’de yaşayan 1.8 milyon insanı zorla göç ettirmek istediklerini açıkça dile getirdi. Bu sözler, soykırım politikalarıyla bilinen Netanyahu’yu bile şaşırtacak boyuttaydı.





"Gazze'yi ABD devralacak"





Trump konuşmasında, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." şeklinde skandal ifadelere yer verdi.









Trump'ı öve öve bitiremedi





Gazeteciler, Trump'ın, "ABD olarak Gazze'yi devralacağız, 1.8 milyon Gazzeliyi Lübnan, Ürdün ve Mısır'a göndereceğiz" sözlerini katil Netanyahu'ya sordu.





Netanyahu, Trump'ın soykırımı övmesinden ve Gazze'yi techir etmeye dair vaadinden övgü dolu sözlerle bahsetti, "Başkan Trump bunu çok daha üst bir seviyeye taşıyor. O toprak parçası için farklı bir gelecek görüyor." diyerek kendi beklentisinin bile üzerinde bir öneri olduğunu vurguladı.









Soykırımcı sözlerini şöyle sürdürdü:





Onun farklı bir fikri var ve bence buna dikkat etmeye değer. Bu (Gazze) hakkında konuşuyoruz. Bunu insanlarıyla, ekibiyle araştırıyor. Bence bu tarihi değiştirebilecek bir şey ve gerçekten bu yolu takip etmeye değer.





Hamas'tan rest





Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamasına sert tepki gösterdi.





Ebu Zuhri, açıklamasında "Trump'ın, 'Gazze Şeridi halkının gitmekten başka çaresi yok.' şeklindeki açıklamalarını reddediyor, bunu bölgede kaos ve gerginlik yaratma reçetesi olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.















