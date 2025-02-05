Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Beyaz Saray'da utanç gecesi: Trump'tan katil Netanyahu'ya 'kahraman' muamelesi

Beyaz Saray'da utanç gecesi: Trump'tan katil Netanyahu'ya 'kahraman' muamelesi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:045/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 'kahraman' gibi karşılandı. Ortak basın toplantısında Trump, krizi daha da derinleştiren açıklamalarda bulunarak, Gazzelilerin bölgeden sürülmesiyle ilgili 'tehcir' planlarını dile getirdi. Bu sözler, Netanyahu'yu bile şaşırtırken, İsrail Başbakanı "Başkan Trump, durumu çok daha ileri bir noktaya taşıyor. O bölge için farklı bir gelecek öngörüyor." ifadeleriyle memnuniyetini ortaya koydu. Hamas ise Trump'ın skandal açıklamalarına rest çekerek "Kesinlikle reddediyoruz!" dedi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de ağır saldırılar düzenleyen terör devleti İsrail, 50 binden fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.


Bu süreçte,
'Gazze Kasabı
' olarak nitelendirilen İsrail Başbakanı
Binyamin Netanyahu
dün ABD'yi ziyaret etti. ABD Başkanı Donald Trump, katil Netanyahu'yu kapıda karşılayarak ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Bu buluşma, dünya tarihinin kara sayfalarına eklenirken, Trump'ın Gazze'de zorla göç ettirme planlarına ilişkin açıklamaları da büyük tepki çekti.



Yakalama kararı olan katili kapıda karşıladı


İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim'den beri Gazze'de uyguladığı soykırım ile 50 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Soykırım suçundan yargılanan katil Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldı. O Netanyahu dün ABD'yi ziyaret etti. ABD'nin yeni seçilmiş Başkanı Donald Trump, soykırımcı Netanyahu'yu kapıda karşıladı, kabine üyeleri ile tek tek tanıştırdı, yerine oturana kadar bekledi. Dünya bu utanç görüntülerini anbean izledi.



Soykırıma destek basın toplantısında da sürdü


50 binden fazla masum insanın ölümüne sebep olan Netanyahu’nun kahraman gibi karşılanması yetmezmiş gibi, bir de ortak basın toplantısı düzenlendi. Ancak asıl skandal, toplantıda yapılan açıklamalarla daha da derinleşti. Trump, Gazze’de yaşayan 1.8 milyon insanı zorla göç ettirmek istediklerini açıkça dile getirdi. Bu sözler, soykırım politikalarıyla bilinen Netanyahu’yu bile şaşırtacak boyuttaydı.


"Gazze'yi ABD devralacak"


Trump konuşmasında,
"ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız."
şeklinde skandal ifadelere yer verdi.


Trump'ı öve öve bitiremedi


Gazeteciler, Trump'ın,
"ABD olarak Gazze'yi devralacağız, 1.8 milyon Gazzeliyi Lübnan, Ürdün ve Mısır'a göndereceğiz"
sözlerini katil Netanyahu'ya sordu.

Netanyahu, Trump'ın soykırımı övmesinden ve Gazze'yi techir etmeye dair vaadinden övgü dolu sözlerle bahsetti,
"Başkan Trump bunu çok daha üst bir seviyeye taşıyor. O toprak parçası için farklı bir gelecek görüyor."
diyerek kendi beklentisinin bile üzerinde bir öneri olduğunu vurguladı.


Soykırımcı sözlerini şöyle sürdürdü:

Onun farklı bir fikri var ve bence buna dikkat etmeye değer. Bu (Gazze) hakkında konuşuyoruz. Bunu insanlarıyla, ekibiyle araştırıyor. Bence bu tarihi değiştirebilecek bir şey ve gerçekten bu yolu takip etmeye değer.


Hamas'tan rest


Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamasına sert tepki gösterdi.


Ebu Zuhri, açıklamasında
"Trump'ın, 'Gazze Şeridi halkının gitmekten başka çaresi yok.' şeklindeki açıklamalarını reddediyor, bunu bölgede kaos ve gerginlik yaratma reçetesi olarak görüyoruz."
ifadesini kullandı.




#Trump
#Netanyahu
#İsrail

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İşsizlik maaşından en düşük ve en yüksek yeni tutar belli oldu! 2025 zamlı işsizlik maaşı ücreti ne zaman, ayın kaçında ödenecek?