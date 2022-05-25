BM'den Arakanlı Müslüman sığınmacıların için çağrı: İçinde bulundukları kötü durum unutulmamalı

Budistler Arakanlı Muhammed'in tüm ailesini katletti

Kendi ülkelerinde vatandaşlık hakları reddedilen, BM'nin “Dünyanın en çok zulüm gören topluluğu' olarak tanımladığı binlerce insandan biri Arakanlı Muhammed. O, eşinin, çocuklarının, tüm ailesinin radikal Budistler tarafından katledilişine şahit oldu.









