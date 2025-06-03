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Çin'de Japonlara karşı nefret suçları büyüyor: İki Japon vatandaşı iş anlaşmazlığı nedeniyle katledildi

Çin'de Japonlara karşı nefret suçları büyüyor: İki Japon vatandaşı iş anlaşmazlığı nedeniyle katledildi

16:153/06/2025, Salı
AA
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Dalian Emniyetinden yapılan açıklamada, polisin 23 Mayıs'ta iki Japon vatandaşının öldürüldüğüne ilişkin ihbar aldığı ve soyadının "Yüen" olduğu ifade edilen 42 yaşındaki Çin vatandaşının 24 Mayıs'ta şüpheli olarak gözaltına aldığı belirtildi.
Dalian Emniyetinden yapılan açıklamada, polisin 23 Mayıs'ta iki Japon vatandaşının öldürüldüğüne ilişkin ihbar aldığı ve soyadının "Yüen" olduğu ifade edilen 42 yaşındaki Çin vatandaşının 24 Mayıs'ta şüpheli olarak gözaltına aldığı belirtildi.

Çin'in kuzeyindeki Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde iki Japon vatandaşının iş anlaşmazlığı nedeniyle Çinli ortakları tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Uzun yıllardır Japonya'da yaşayan ve iş yapan şüphelinin, öldürülen iki Japon'un ortağı olduğu ve ziyaret sebebiyle Çin'de bulundukları kaydedildi. Emniyetin açıklamasında cinayetin sebebine dair bilgi verilmezken Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında cinayetin iş anlaşmazlığı sebebiyle işlendiğini aktardı.

Japon vatandaşlarını hedef alan saldırılar

Çin'de geçen yıl Japon çocukları hedef alan bıçaklı saldırılar meydana gelmişti. Babası Japon, annesi Çinli olan 10 yaşındaki bir çocuk, 18 Eylül 2024'te, ülkenin güneyindeki Guangdon eyaletinin Şıncın şehrindeki Japon İlkokuluna giderken yolda bıçaklı saldırıya uğramıştı.

26 Haziran 2024'te Ciangsu eyaletinin Sucou şehrindeki benzer bir vakada, okul servisi bekleyen Japon vatandaşı anne ve çocuğu bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Saldırıyı engellemeye çalışan Çinli bir kadın vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmişti.

Her iki olayda da Japon çocukların hedef alınması, "nefret suçu" şüphesini gündeme getirmiş, Tokyo yönetimi Çin'den ülkedeki Japon vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanmasını talep etmişti.

Çinli yetkililer her iki olayda da faillerin motivasyonuna dair bilgi vermekten ve yorum yapmaktan kaçınırken, saldırıları "münferit vaka" olarak nitelendirmişti.




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