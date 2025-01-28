Coca-Cola'da yüksek miktarda klorat tespit edildi: Avrupa'da birçok ürün toplatılacak

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırıları nedeniyle Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde boykot listesinde bulunan Coca-Cola, Avrupa'da birçok içeceğini geri çağırdı. Belçika'da üretilen çeşitli ürünlerde aşırı klorat seviyeleri nedeniyle toplatma kararı alındığı bildirildi. Ürünlerin, Belçika dışında Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'a da gönderildiği aktarıldı.
Üretim kodu verip geri çağırdılar
Tüketicilere söz konusu ürünleri tüketmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, ürünlerin satış noktalarına iade edilebileceği bilgisi paylaşıldı.
Ürünler, Belçika dışında Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'a da gönderildi.
Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işlemede kullanılması sonucu ortaya çıkıyor.
Coca Cola'da zehir skandalı
Hırvatistan'ın sahil kenti Rijeka'daki bir kafede Coca Cola gazlı içeceği ve firmanın suyunu içtiği belirtilen 4 kişi hastaneye kaldırılmış, ülke genelinde son günlerde yaşanan zehirlenme vakaları nedeniyle Coca Cola Hırvatistan Temsilciliği belirli ürünlerini önlem olarak raftan çekme kararı almıştı.
26 milyon şişe geri çağrıldı
Boykot nedeniyle satışları düşen Coca Cola, zehir skandalı sonrası geçtiğimiz yılın ekim ayında Avusturya'da son 25 yılın en büyük geri çağırma işlemini başlatmıştı.
26 milyon 0,5 litrelik pet şişe için toplama kararı alan Coca-Cola'nın yaptığı açıklamada, "Üretimdeki teknik bir hata nedeniyle çok sınırlı sayıda pet şişenin küçük metal parçaları içerebileceği göz ardı edilemez. Olası bir sağlık riski nedeniyle potansiyel olarak etkilenen ürünlerin tüketilmemesini tavsiye ediyoruz" denilmişti.
Geri çağırma sonrası toplanan 26 milyon şişe ve 13 milyon litre içecek imha edileceği belirtilmişti.