Coca-Cola'da yüksek miktarda klorat tespit edildi: Avrupa'da birçok ürün toplatılacak

markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin çeşitli türlerinin de geri çağrıldığı belirtildi.

markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin çeşitli türlerinin de geri çağrıldığı belirtildi.

Hırvatistan'ın sahil kenti Rijeka'daki bir kafede Coca Cola gazlı içeceği ve firmanın suyunu içtiği belirtilen 4 kişi hastaneye kaldırılmış, ülke genelinde son günlerde yaşanan zehirlenme vakaları nedeniyle Coca Cola Hırvatistan Temsilciliği belirli ürünlerini önlem olarak raftan çekme kararı almıştı.

26 milyon 0,5 litrelik pet şişe için toplama kararı alan Coca-Cola'nın yaptığı açıklamada, "Üretimdeki teknik bir hata nedeniyle çok sınırlı sayıda pet şişenin küçük metal parçaları içerebileceği göz ardı edilemez. Olası bir sağlık riski nedeniyle potansiyel olarak etkilenen ürünlerin tüketilmemesini tavsiye ediyoruz" denilmişti.