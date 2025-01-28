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Coca-Cola'da yüksek miktarda klorat tespit edildi: Avrupa'da birçok ürün toplatılacak

Coca-Cola'da yüksek miktarda klorat tespit edildi: Avrupa'da birçok ürün toplatılacak

00:4628/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
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Yaşanan zehirlenme vakaları ve metal parça bulunmasının ardından Coca-Cola'nın birçok ürününde şimdi de klorat tespit edildi.
Yaşanan zehirlenme vakaları ve metal parça bulunmasının ardından Coca-Cola'nın birçok ürününde şimdi de klorat tespit edildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırıları nedeniyle Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde boykot listesinde bulunan Coca-Cola, Avrupa'da birçok içeceğini geri çağırdı. Belçika'da üretilen çeşitli ürünlerde aşırı klorat seviyeleri nedeniyle toplatma kararı alındığı bildirildi. Ürünlerin, Belçika dışında Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'a da gönderildiği aktarıldı.

Soykırım destekçisi
Coca-Cola
, bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulan ve yüksek miktarda klorat tespit edilen içecekleri geri çağırdı.
Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC),
Coca-Cola Europacific Partners Belçika
'nın ürettiği çeşitli ürünleri aşırı klorat seviyeleri nedeniyle toplatma kararı aldığını açıkladı.

Üretim kodu verip geri çağırdılar

Açıklamada, 328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip
Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico
ve
Royal Bliss
markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin çeşitli türlerinin de geri çağrıldığı belirtildi.

Tüketicilere söz konusu ürünleri tüketmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, ürünlerin satış noktalarına iade edilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Belçika basınına göre de toplatılmaya başlanan
Coca-Cola
ürünleri kasımdan beri Belçika'nın Gent şehrindeki tesisinde üretildi.

Ürünler, Belçika dışında Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'a da gönderildi.

Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işlemede kullanılması sonucu ortaya çıkıyor.

Coca Cola'da zehir skandalı

Hırvatistan'ın sahil kenti Rijeka'daki bir kafede Coca Cola gazlı içeceği ve firmanın suyunu içtiği belirtilen 4 kişi hastaneye kaldırılmış, ülke genelinde son günlerde yaşanan zehirlenme vakaları nedeniyle Coca Cola Hırvatistan Temsilciliği belirli ürünlerini önlem olarak raftan çekme kararı almıştı.

26 milyon şişe geri çağrıldı

Boykot nedeniyle satışları düşen Coca Cola, zehir skandalı sonrası geçtiğimiz yılın ekim ayında Avusturya'da son 25 yılın en büyük geri çağırma işlemini başlatmıştı.

26 milyon 0,5 litrelik pet şişe için toplama kararı alan Coca-Cola'nın yaptığı açıklamada, "Üretimdeki teknik bir hata nedeniyle çok sınırlı sayıda pet şişenin küçük metal parçaları içerebileceği göz ardı edilemez. Olası bir sağlık riski nedeniyle potansiyel olarak etkilenen ürünlerin tüketilmemesini tavsiye ediyoruz" denilmişti.

Geri çağırma sonrası toplanan 26 milyon şişe ve 13 milyon litre içecek imha edileceği belirtilmişti.



#Coca-Cola
#Avrupa
#Belçika
#Fanta
#klorat
#Sprite

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