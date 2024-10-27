Coca-Cola'da metal parçaları tespit edildi: 26 milyon şişe geri çağrıldı hepsi imha edilecek

Coca-Cola'da metal tespit edildi
Türkiye dahil birçok ülkede boykot listelerinin en başında yer alan İsrail destekçisi Coca-Cola'da sular durulmuyor. Boykot nedeniyle satışları düşen Coca Cola, zehir skandalı sonrası bir geri çağırma işlemi daha başlattı. Avusturya'da son 25 yılın en büyük geri çağırma işlemini başlatan Coca-Cola’nın üretimini yaptığı şişelerde insan sağlığına zararlı madde tespit edilmesinin ardından 26 milyon 0,5 litrelik pet şişe için toplatılma kararı alındı. Toplatılan 13 milyon litre içecek imha edilecek.
Soykırım destekçisi Coca-Cola, zehir skandalı sonrası şimdi de bazı şişelerinin metal parçaları içerebileceği endişesiyle Avusturya'da
son 25 yılın en büyük geri çağırma işlemini başlattı.
26 milyon şişe için 'teknik hata' denildi
26 milyon şişe için 'teknik hata' denildi
26 milyon 0,5 litrelik pet şişe için toplama kararı alan Coca-Cola yaptığı açıklamada,
"Üretimdeki teknik bir hata nedeniyle çok sınırlı sayıda pet şişenin küçük metal parçaları içerebileceği göz ardı edilemez. Olası bir sağlık riski nedeniyle potansiyel olarak etkilenen ürünlerin tüketilmemesini tavsiye ediyoruz"
dedi.
13 milyon litre içecek imha edilecek
13 milyon litre içecek imha edilecek
Geri çağırma sonrası
toplanan 26 milyon şişe ve 13 milyon litre içecek imha edilecek.
Bu devasa israfın arkasındaki sebep ise şirketin iddiasına göre üretim hattında meydana gelen bir arıza.
İşte geri çağrılan o ürünler
İşte geri çağrılan o ürünler
Etkilenen 13 milyon litre içecek arasında dünya çapında popüler olan birçok marka yer alıyor. İşte geri çağrılan içecekler:
- Coca-Cola (Zero, Zero Şeker Zero Kafein, Light, Limon)
- Fanta (Portakal, Portakal Zero, Limon Zero, Exotic Zero)
- Sprite (Sprite, Sprite Zero)
Son kullanma tarihlerine dikkat çekildi
Son kullanma tarihlerine dikkat çekildi
İçeceklerin tehlikeli olabilecek partilerini belirlemek için son kullanma tarihine dikkat çekildi. Eğer şişede belirtilen son kullanma tarihi
4 Şubat 2025 ile 12 Nisan 2025
arasında ise, içecekler tüketilmemeli.
Coca Cola'da zehir skandalı
Coca Cola'da zehir skandalı
Hırvatistan'ın sahil kenti Rijeka'daki bir kafede Coca Cola gazlı içeceği ve firmanın suyunu içtiği belirtilen 4 kişi hastaneye kaldırılmış, ülke genelinde son günlerde yaşanan zehirlenme vakaları nedeniyle
Coca Cola Hırvatistan Temsilciliği belirli ürünlerini önlem olarak raftan çekme kararı almıştı.
Rijeka'daki olayın ardından
ülke genelinde ilgili markanın içeceğinden zehirlendikleri iddiasıyla 34 kişinin hastaneye başvurduğu belirtildi.
Coca Cola Hırvatistan Temsilciliği, yaptığı açıklamada, insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir duruma neden olmak istemediklerini belirterek zehirlenme vakalarıyla ilgisi olduğu iddia edilen ürünleri market raflarından çekme kararı aldıklarını ifade etti.
Coca-Cola'nın gelirleri düştü
Coca-Cola'nın gelirleri düştü
Türkiye dahil birçok ülkede boykot edilen Coca-Cola'nın üçüncü çeyrekte gelirlerinin düştü. Türkiye, Çin ve Meksika gibi pazarlarda yavaşlama görülürken, Filipinler, Brezilya ve Japonya'da büyüme kaydedildi
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