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Coca-Cola'da metal parçaları tespit edildi: 26 milyon şişe geri çağrıldı hepsi imha edilecek

Coca-Cola'da metal parçaları tespit edildi: 26 milyon şişe geri çağrıldı hepsi imha edilecek

13:5127/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
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Coca-Cola'da metal tespit edildi
Coca-Cola'da metal tespit edildi

Türkiye dahil birçok ülkede boykot listelerinin en başında yer alan İsrail destekçisi Coca-Cola'da sular durulmuyor. Boykot nedeniyle satışları düşen Coca Cola, zehir skandalı sonrası bir geri çağırma işlemi daha başlattı. Avusturya'da son 25 yılın en büyük geri çağırma işlemini başlatan Coca-Cola’nın üretimini yaptığı şişelerde insan sağlığına zararlı madde tespit edilmesinin ardından 26 milyon 0,5 litrelik pet şişe için toplatılma kararı alındı. Toplatılan 13 milyon litre içecek imha edilecek.

Soykırım destekçisi Coca-Cola, zehir skandalı sonrası şimdi de bazı şişelerinin metal parçaları içerebileceği endişesiyle Avusturya'da
son 25 yılın en büyük geri çağırma işlemini başlattı.

26 milyon şişe için 'teknik hata' denildi

26 milyon 0,5 litrelik pet şişe için toplama kararı alan Coca-Cola yaptığı açıklamada,
"Üretimdeki teknik bir hata nedeniyle çok sınırlı sayıda pet şişenin küçük metal parçaları içerebileceği göz ardı edilemez. Olası bir sağlık riski nedeniyle potansiyel olarak etkilenen ürünlerin tüketilmemesini tavsiye ediyoruz"
dedi.

13 milyon litre içecek imha edilecek

Geri çağırma sonrası
toplanan 26 milyon şişe ve 13 milyon litre içecek imha edilecek.
Bu devasa israfın arkasındaki sebep ise şirketin iddiasına göre üretim hattında meydana gelen bir arıza.

İşte geri çağrılan o ürünler

Etkilenen 13 milyon litre içecek arasında dünya çapında popüler olan birçok marka yer alıyor. İşte geri çağrılan içecekler:


  • Coca-Cola (Zero, Zero Şeker Zero Kafein, Light, Limon)
  • Fanta (Portakal, Portakal Zero, Limon Zero, Exotic Zero)
  • Sprite (Sprite, Sprite Zero)

Son kullanma tarihlerine dikkat çekildi

İçeceklerin tehlikeli olabilecek partilerini belirlemek için son kullanma tarihine dikkat çekildi. Eğer şişede belirtilen son kullanma tarihi
4 Şubat 2025 ile 12 Nisan 2025
arasında ise, içecekler tüketilmemeli.

Coca Cola'da zehir skandalı

Hırvatistan'ın sahil kenti Rijeka'daki bir kafede Coca Cola gazlı içeceği ve firmanın suyunu içtiği belirtilen 4 kişi hastaneye kaldırılmış, ülke genelinde son günlerde yaşanan zehirlenme vakaları nedeniyle
Coca Cola Hırvatistan Temsilciliği belirli ürünlerini önlem olarak raftan çekme kararı almıştı.
Rijeka'daki olayın ardından
ülke genelinde ilgili markanın içeceğinden zehirlendikleri iddiasıyla 34 kişinin hastaneye başvurduğu belirtildi.
Coca Cola Hırvatistan Temsilciliği, yaptığı açıklamada, insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir duruma neden olmak istemediklerini belirterek zehirlenme vakalarıyla ilgisi olduğu iddia edilen ürünleri market raflarından çekme kararı aldıklarını ifade etti.

Coca-Cola'nın gelirleri düştü

Türkiye dahil birçok ülkede boykot edilen Coca-Cola'nın üçüncü çeyrekte gelirlerinin düştü. Türkiye, Çin ve Meksika gibi pazarlarda yavaşlama görülürken, Filipinler, Brezilya ve Japonya'da büyüme kaydedildi


İşgalcilerin bıraktığı Coca Cola kutusuyla dünyaya seslendi: Gazze'deki çocukların hatırına boykot et

Katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini dümdüz ettikten sonra bölgeden çekildi. Taş üstünde taş bırakmayan işgal ordusu enkaza çevirdiği Hamad kasabasında, ardında çokça kola kutusu bıraktı. Bölgeye dönen Filistinli bir Han Yunus sakini, Siyonist İsrail askerlerinin bıraktığı Coca Cola kutusunu eline alarak Müslümanlara seslendi. Yerde çok sayıda Coca Cola kutusu olduğunu söyleyen Gazzeli adam, boykotun önemini tüm çıplaklığıyla bir kez daha gözler önüne serdi. "Bizim kanımız ucuz değil" diyerek serzenişte bulunan Filistinli adam. "Gazze’deki çocukların hatırına boykot et. Gazze’deki halkımızın kanı hatırına boykot et. Gazze’deki kadınların çığlıkları hatırına boykot et. İsrail işgal ordusunun gurur duyduğu şey bu. Buradaki kutular." ifadelerini kullandı.


#Coca Cola
#metal
#Avusturya
#boykot

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