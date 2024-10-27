Coca-Cola'da metal parçaları tespit edildi: 26 milyon şişe geri çağrıldı hepsi imha edilecek

Hırvatistan'ın sahil kenti Rijeka'daki bir kafede Coca Cola gazlı içeceği ve firmanın suyunu içtiği belirtilen 4 kişi hastaneye kaldırılmış, ülke genelinde son günlerde yaşanan zehirlenme vakaları nedeniyle

Coca Cola Hırvatistan Temsilciliği belirli ürünlerini önlem olarak raftan çekme kararı almıştı.

Rijeka'daki olayın ardından

ülke genelinde ilgili markanın içeceğinden zehirlendikleri iddiasıyla 34 kişinin hastaneye başvurduğu belirtildi.