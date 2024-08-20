Siyonist sermayesi Coca Cola boykotlar sebebiyle daralma yaşıyor

İşgalci İsrail'in soykırımına ortak olan Starbucks, dünya genelinde boykot ediliyor. Üsküdar'da çay ocağı işletmecisi Hakan Korkmaz, işgalci yerleşimci bir Yahudi'nin Filistinlilerin evlerini çalarken söylediği sözleri örnek göstererek, müşterilerini dükkanının karşısında yer alan Starbucks şubesine oturtarak, katliam destekçilerini boykot etti: "İsrailli biri kadının evini işgal ediyor. Diyor ki ben senin evini çaldım, o da diyor ki ya benim evim. E ben çalmasam başkası çalacaktı diyor. Şimdi bak şurayı çek. Ben o Starbucks’ın masalarını onlardan çaldım. Ben çalmasam başkası çalacak ayıp olur."