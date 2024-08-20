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Siyonist sermayesi Coca Cola boykotlar sebebiyle daralma yaşıyor

İsrail malı olan ve Gazze'deki soykırımdan dolayı insanlar tarafından boykot edilen Coca Cola, Türkiye’deki satış hacmi beklentisini ‘boykotlar’ nedeniyle yatay-düşük-tek haneli büyümeye revize etti. Küçük esnaflar Coca Cola dolaplarını bir bir geri iade etmeye başladı.

Nisa Nur Çavuşoğlu
12:22 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 12:34 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Coca Cola boykotlar sebebiyle daralma yaşıyor
Coca Cola boykotlar sebebiyle daralma yaşıyor

7 Ekim'den bu yana Gazze'de 40 binden fazla sivili katlederek soykırımına devam eden İsrail'in markası olan Coca-Cola, KAP'a yaptığı bildirimde Türkiye’deki satış hacmi beklentisini ‘boykotlar’ nedeniyle yatay-düşük-tek haneli büyümeye revize etti.

Küçük esnafların boykotu İsrail'i tökezletti: Siyonistlerin pazarları daralıyor



Siyonistlere ücretsiz yemek ve içecek sevkiyatı yapan soykırım destekçisi markalar bir bir boykot edilmeye devam ediyor. Özellikle küçük esnaflar marketlerine koydukları İsrail markalarını raflardan indiriyor. Soykırımcı sermayenin pazarı Türkiye'de düşük-orta ve tek haneli satış hacmi, uluslararası pazarda ise düşük tek haneli satış daralması yaşıyor.


Coca Cola içeceği Gazze'de soykırım yapan İsrail askerlerine ücretsiz temin ediliyor

Boykot sonuç veriyor

Gazze'de binlerce masumun kanına giren terör devleti İsrail menşeili Coca Cola’ya karşı başlatılan boykot kampanyası sonuçlarını vermeye daha önce başlamıştı. Şirket 2023’te Türkiye satış hacminin yıllık bazda %5,1; dördüncü çeyrekte ise %21,8 azaldığını açıklamıştı.



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